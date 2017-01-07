Çanakkale'de AFAD karda mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde 2 gündür yoğun kar yağışı sürerken, Kocabaş Çayı da taştı. Bölgede kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ise AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Biga'da yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İnsanlar yolda, araçlar cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük yaşıyor. Yogun yağış nedeniyle debisi artan Kocabaş Çayı ise taştı. Ayrıca Akkayrak köyü Adatarlalar Mevkii'nde tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi.

DHA