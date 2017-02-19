Çanakkale'de deprem bölgesine havadan inceleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez yaında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Önem ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Aytaç Bayırlı, helikopter ile deprem bölgesinde havadan inceleme yaptı.

Sahil Güvenlik İzmir Hava Komutanlığı'na bağlı TCSG-509 kuyruk numaralı helikopter ile depremden etkilenen tüm köyleri ve çalışmaları havadan izleyen Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez ve beraberindekiler, gerekli tespitleri yaptıktan sonra ilçeye döndü. Yetkililerin, bölgede zarar gören 21 yerleşim noktasında hem hasar gören yapıları hem de depremzedeler için kurulan konteyner kentleri havadan inceleyip, bir aksaklık olup olmadığını araştırdıkları öğrenildi.

DHA