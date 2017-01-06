Çanakkale'de DHKPC operasyonu 2 tutuklama

ÇANAKKALE'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün terör örgütü DHKP-C'nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yapılanmasına yönelik, kent merkezi ve Biga'da farklı adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, B.S, D.K, H.A.Ö, B.Ç, S.H, S.Y, E.M. ve Ç.B. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y ve S.H. tutuklandı. Üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

DHA