Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çanakkale Haberi: Çanakkale'de DHKPC operasyonu 2 tutuklama

Çanakkale'de DHKPC operasyonu 2 tutuklama
23:286 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Çanakkale'de DHKPC operasyonu 2 tutuklama
Çanakkale'de DHKPC operasyonu 2 tutuklama

ÇANAKKALE'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı. 
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün terör örgütü DHKP-C'nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yapılanmasına yönelik, kent merkezi ve Biga'da farklı adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, B.S, D.K, H.A.Ö, B.Ç, S.H, S.Y, E.M. ve Ç.B. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y ve S.H. tutuklandı. Üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar