Çanakkale'de feribot iskelesinde araç kuyruğu

ÇANAKKALE'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan şehitlikleri gezmek için kente gelen ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen tatilciler, feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Çanakkale'deki şehitlik ve savaş alanlarının bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'na Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi turlarla gelmeye devam ediyor. 18 Mart'ta gerçekleşen Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'inci yıl dönümü törenleri sonrası başlayan Gelibolu Yarımadası ziyaretleri, akın akın sürüyor. Çanakkale'ye gelen ziyaretçilerin bulunduğu otobüsler, feribot geçişleri için şehir içinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bugün de sabahın ilk ışıklarından itibaren deniz yoluyla Gelibolu Yarımadası'na geçmek isteyen onlarca tur otobüsü, şehir iskelesinden Demircioğlu Caddesi'ne çift şerit halinde uzanan kuyruklar oluşturdu. Yollarda görev alan trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti. Gemi sırası bekleyen ziyaretçiler, otobüslerden inerek İskele Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı yakınındaki savaş topunun olduğu bölgede feribot sırasının gelmesi bekledi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasında toplam 7 feribotun saatsiz olarak çalıştığını belirtti.

Feribot kuyruğunda bekleyenler her sene aynı sorunun yaşandığını, saatlerdir kuyrukta beklediklerini, kuyruk biterse şehitliği ziyaret edeceklerini söyledi.

DHA