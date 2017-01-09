Çanakkale'de Kavakköy Çayı buz tuttu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Kavakköy Beldesi'nden geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Kavakköy Çay'ın bir bölümü, eksi 7 dereceye düşen soğuk havanın etkisiyle dondu. Bazı balıkçı tekneleri, buzun içinde mahsur kaldı.

Çanakkale'de 4 gündür aralıklarla süren kar yağışına bir de eksi 7 dereceye kadar düşen aşırı soğuk hava eklenince, ortaya ilginç manzaralar çıktı. Bunlardan birisi ise Saros Körfezi'ne dökülen, Gelibolu İlçesi'ne bağlı Kavakköy Beldesi Çayı'nın bazı bölümlerinin buz tutması oldu. Buzlanma nedeniyle çayda bağlı bulunan onlarca balıkçı teknesi de dondan etkilendi. Buz tutan suda mahsur kalan balıkçı teknelerinin sahipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

DHA