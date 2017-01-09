Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çanakkale Haberi: Çanakkale'de Kavakköy Çayı buz tuttu

Çanakkale'de Kavakköy Çayı buz tuttu
15:339 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Çanakkale'de Kavakköy Çayı buz tuttu
Çanakkale'de Kavakköy Çayı buz tuttu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Kavakköy Beldesi'nden geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Kavakköy Çay'ın bir bölümü, eksi 7 dereceye düşen soğuk havanın etkisiyle dondu. Bazı balıkçı tekneleri, buzun içinde mahsur kaldı.
Çanakkale'de 4 gündür aralıklarla süren kar yağışına bir de eksi 7 dereceye kadar düşen aşırı soğuk hava eklenince, ortaya ilginç manzaralar çıktı. Bunlardan birisi ise Saros Körfezi'ne dökülen, Gelibolu İlçesi'ne bağlı Kavakköy Beldesi Çayı'nın bazı bölümlerinin buz tutması oldu. Buzlanma nedeniyle çayda bağlı bulunan onlarca balıkçı teknesi de dondan etkilendi. Buz tutan suda mahsur kalan balıkçı teknelerinin sahipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

 

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar