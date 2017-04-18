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Çanakkale Haberi: Çanakkale'de MHP'den istifa

Çanakkale'de MHP'den istifa

18:1118 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Çanakkale'de MHP'den istifa
Çanakkale'de MHP'den istifa

ÇANAKKALE'de daha önce 3 dönem MHP İl Başkanlığı yapan Rıdvan Uz,  partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Son dönemde Meral Akşener ile birlikte hareket eden MHP İl eski Başkanı Rıdvan Uz, referandumun ardından sürpriz bir karar alarak, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Uz istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Türk milletinin bekasına, inandığım ülkü değerlerime, kendimi bildim bileli alın terimi, emeğimi, ailemi, ömrümü adadığım ve bundan da büyük bir şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden genel başkan ile yol arkadaşlığı yerine dava adamlığını tercihimden dolayı istifa ediyorum' dedi.
Rıdvan Uz, 2009 yerel seçimlerinde de MHP'nin Çanakkale Belediye Başkan Adayı olmuştu.

 

 

 

DHA

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