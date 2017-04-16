Çanakkale'de oy verme işlemi başladı

ÇANAKKALE'de 18 maddelik anayasa değişikliği için halk oylamasında oy verme işlemi başladı. İlk saatlerden itibaren referanduma katılımın yoğun olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında Çanakkale'de 12 ilçe, 11 belde, 81 mahalle ve 574 köyde 790 binada kurulan bin 414 sandıkta toplam 397 bin 443 seçme oy kullanacak. Saat 08.00'de başlayan oy verme işleminde bir olumsuzluk yaşanmadı. Oy kullanılan okulların girişinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yazdan kalma bir gün yaşanan kentte vatandaşlar erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullandı.

DHA