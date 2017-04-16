Çanakkale'de oy verme işlemi başladı (2)

SEDYEYLE SANDIĞA

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonundaki Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, referandum için kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyecek hastalara yardımcı oluyor. Evlerinden alınan hastalar, oy kullanacakları okullara taşınıyor.

Hizmetten yararlanan sağ bacağı olmayan Ahmet Özal, sedyeyle oy kullanacağı 3'üncü kattaki 1231 nolu sandığa getirildi. Aynı şekilde evine götürülen Özal, 'Oyumuzu kullandık. Seçim memleketimiz, milletimiz için hayırlı olsun' dedi. Ekip, oy kullanmak için sandığa giden ayağı kırık Nurhan Köker'i de görünce, harekete geçti. Kombinasyon sedyeye alınan Köker, oy kullanacağı sandığın bulunduğu ikinci kattaki sınıfa taşındı.

Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü seçim süresi boyunca 4 ambulans, 19 hizmet aracı, 56 sağlık personeli, 23 şoför, 2 güvenlik olmak üzere toplam 81 çalışanla görev başında olduklarını belirtti. Toplam 52 hastanın, okullara taşınacağı belirtildi. Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ise 10 ambulans ve 10 hizmet aracı ile 15 sağlık personeli, 28 diğer birimlerde olmak üzere 43 çalışanla görev başında olduklarını kaydetti. Toplam 90 hastanın, oy kullanacakları okullara taşınacağını belirtti.

DHA