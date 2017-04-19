Çanakkale'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, oyuncak çıktı

ÇANAKKALE'de Valilik binası karşısındaki parka bırakılan valiz, bombalı olabileceği şüphesiyle korkuya neden oldu. Fünye ile patlatılan valizden çok sayıda oyuncak, kadın çantası ve bir çift erkek ayakkabısı çıktı.

Bugün saat 11.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'ndeki Valilik binası karşısındaki Morabbin Parkı'na bırakılan sahipsiz bir valiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alıp, caddeyi trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı istendi. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, yaptığı kısa incelemenin ardından valizi fünye ile patlattı. Patlatılan valizden çok sayıda oyuncak, kadın çantası ve bir çift erkek ayakkabısı çıkması, çevredekilere ve polise rahat bir nefes aldırdı. Polis, valizi bırakan kişinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

DHA