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Çanakkale Haberi: Çanakkale'den Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı

Çanakkale'den Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı
13:0817 Şubat 2017
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Çanakkale'den Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı
Çanakkale'den Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasadışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, PKK/KCK yöneticiliğinden ve terör örgütüne üye olmaktan aranan eski Doğubayazıt Belediyesi Meclis üyesi S.B. jandarma tarafından yakalandı.
Hakkında PKK/KCK yöneticisi ile terör örgütü PKK'ya üye olmaktan aranan eski Doğubayazıt Belediye Meclis üyesi S.B., dün Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Sazık Mevkii'nde yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan S.B.'nin üzerinde yapılan aramada, 1 cep telefonu ile 605 Amerikan doları ele geçirildi. S.B., ifadesi alınmak üzere Ayvacık İlçe Jandarma karakoluna götürüldü.

DHA

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