Çanakkale'nin 3 ilçesinde okullara kar tatili

ÇANAKKALE’nin Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir” denildi.

DHA