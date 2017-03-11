Canikli: Anlaşmalar iki ülkeye büyük katkılar sağlayacak (2)

İŞADAMLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda işadamlarıyla bir araya geldi. Firmalara yönelik kredi çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Nurettin Canikli, bankacılık sistemi içerisinde şu ana kadar 41 milyar TL yapılandırma talebinde bulunulduğunu belirtti. Kredi garanti fonu kefaretiyle verilen kredinin devlete maliyetini de anlatan Nurettin Canikli şunları söyledi:

“Kredi ihtiyacı nedeniyle, kredisini yapılandırma ihtiyacı talebinde bulunan toplam 41 milyar TL. Bizim ürettiğimiz kredi alanı 250 milyar TL. Bu da hem firmalarımızın finansman ihtiyacını çözecek, hem de piyasaya alışverişi hareketlendirecek para olarak girecek aynı zamanda. Nefes alan her firmaya bunu vereceğiz. Ölmüşse yapacak bir şey yok, ölmüş firmaya kredi vermek demek, o kredinin batması demek. Sonuçta bu kamu kaynağı, bunun ciddi maliyeti var devlete, bütçeye. Sadece 250 milyar TL’lik kredi garanti fonu kefaretiyle verilen kredinin devlete maliyeti 3 yılda 17.5 milyar TL. Gerçekten ciddi bir rakam. Yine KOBİ’lere verdiğimiz kredinin üç yıllık maliyeti 2.5 milyar TL civarında. Firmaların, reel sektörün finansman ihtiyacını karşılamak için 3 yılda bütçeden aktaracağımız rakam 20 milyar TL. Para basarak da karşılamıyoruz onu söyleyeyim. Bütçe dengesini bozmadan, tamamen kendi içinde yatırımdaki ödenekleri koruyoruz. Sosyal devlet politikasının gereği olarak yapılan harcamalarla ilgili ödeneklerden, onlara dokunmuyoruz. Onun dışındakilerden buraya aktarım yoluyla, bütçe dengesini bozmadan, kendi içinde aktarmalarla bu ihtiyacı gideriyoruz.”

KILIÇDAROĞLU’NU 16 NİSAN’DA GÖNDERMEMİZ LAZIM

Nurettin Canikli daha sonra, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde Ak Partililer ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya yaklaşık 1 saat geç katılan Başbakan Yardımcısı Canikli, özür dileyerek başladığı konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğolu ile birlikte 16 Nisan referandumu için ‘hayır’ kampanyası yürütenlerin gitmesi gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Kasım seçimlerinde başarısız olduğunu söyleyen Nurettin Canikli, “78’inci defa milletten tokadı yedi, artık ondan sonra veda eder, bu işi bırakır. Fakat gitmedi Kılıçdaroğlu. Bu sefer göndermemiz lazım. 16 Nisan göndermek için yeni bir fırsat. Sandık kuruluyor, bu milletin sağlığı için, geleceği için, Kılıçdaroğlu’nu artık kaleye göndermemiz lazım. Sadece o değil, birlikte oldukları, yan yana durdukları, 16 Nisan halk oylamasında birlikte ‘hayır’ kampanyası yürüttükleri, bütün dostları, arkadaşlarını, kim varsa hepsini 16 Nisan’dan sonra kaleye göndermemiz lazım. Terör örgütü PKK, FETÖ, DEAŞ, o da öyle. O da gizliden gizliye el altından ‘hayır’ kampanyası yürütüyor. Ondan sonra HDP ve son Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Avrupa hepsi birlikte Kılıçdaroğlu ile beraber 16 Nisan’da ‘hayır’ çıkması için birlikte mücadele ediyorlar” dedi.

Nurettin Canikli toplantının ardından karayoluyla Giresun'a hareket etti.

DHA