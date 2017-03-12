Canikli: Avrupa'da Çöküş Başladı (4)

ÖĞRENCİLERE ÜLKE EKONOMİSİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Konseyi’nce organize edilen, ‘Gelişen Türkiye’nin yakın ekonomik tarihi’ konulu söyleşide açıklamalarda bulundu. Öğrencilere 2002 öncesinde bütçenin faize aktarıldığını belirten Canikli, “Faiz gelirini kim elde eder Faiz kime aktarılır Parası olana ve sermaye sahibine aktarılır. Tabi ki devlete borç verenlere. İşin vahim tarafı şu; 1980 yılların ortalarından itibaren bütçe içerisinde faize ödenen rakam sürekli artmış. Sadece 1997 yılı, yani Refah Yol dönemi, o yıl bir miktar aşağıya düşmüş oran. 1986'lı yıllarda yüzde 910 ile başlamış, en son biz devraldığımızda yüzde 43’e kadar çıkmış ve artış devam ediyordu. Devlete borç verenler sınırlı sayıda kişi ya da kuruluşlar ve şirketler. Bunun içerisinde yerli ve yabancılar da var. Yani vücudu burada kalbi dışarıda olanlar. Ülkenin neredeyse tüm kaynakları bunlara aktarılıyordu. Zenginlere, para babalarına ve ağalara aktarılıyordu ve bunların önemli bir bölümü de yurt dışında yaşıyordu” dedi.

‘ŞU SOYGUNA BAKIN’

Türkiye’de bütçede faiz oranının yüzde 43’den yüzde 9 seviyesine indiğini vurgulayan Canikli şöyle devam etti:

“2002’de devraldığımız bütçe yapısı aynen kalmış olsaydı bugün itibariyle, bozulmamış ve iyileşmemiş olsaydı, yani faize aktarılan rakamın oranı yüzde 43, diğer ihtiyaçlar için aktarılan oran da yüzde 57 olarak aynen kalmış olsaydı, 2017 bütçesinden 150 milyar faize aktarılacaktı. 1 yılda sadece. 150 milyar eski parayla 150 katrilyon. Yani bu parayla Trabzon’da aşağı yukarı sıfırdan 170-180 tane havaalanı yapılabilir bir yılda. Trabzon gibi 170 vilayete de çevre yolu yapılabilir. İnanılmaz bir rakam. Bugün bu para onlara aktarılmıyor. İçerdeki de dışardaki de kavganın nedeni budur. ‘Bu kaynaklar kime aktarılacak’ kavgasıdır. Artık bu para millete aktarılıyor.”

Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Canikli, mevcut sistemin kavga ve kargaşaya neden olduğunu savundu, yeni sistemde ülke ekonomisinin çok daha güçlü olacağını sözlerine ekledi.

DHA