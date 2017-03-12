Canikli: Avrupa'da Çöküş Başladı (5)

PARTİSİNİN İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nca düzenlenen Anayasa değişikliği, referandum süreci istişare toplantısına katılarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut sistemin kavga ve kargaşaya neden olduğunu savunan Canikli, yeni sistemde ülke ekonomisinin de çok daha güçlü olacağını söyledi.

‘BU SİSTEM SÜREKLİ ÇATIŞMAYI VE KAOSU KÖRÜKLEYEN BİR SİSTEMDİR’

Türkiye’de mevcut Anayasaya göre parlamenter sistemin çatışma ve kaosu körüklediğini belirten Canikli, “İnşallah güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. 16 Nisan’da vatandaşın önüne bir öneriyle çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırdığımız bu sistem Türk siyasi tarihinin önemli dönemeç noktalarından birisi olacak. Bugüne kadar çok kırılma noktaları yaşadık. Türkiye’nin yönetim sistemi rantabıl ve rasyonel bir yönetim sistemi değil, çok sıkıntılı bir sistem. Mevcut sistem sürekli çatışmayı ve kaosu körükleyen bir sistemdir. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde de yoktur. Sadece Türkiye’de var” dedi.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Canikli şöyle konuştu:

“Türkiye’deki gibi saçma sapan bir hükümet sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu ve ekibi, biliyorsunuz ne kadar şer odağı varsa yanında ve birlikte hareket ediyorlar. İstihbari bilgiler geliyor bize. DEAŞ bile hayır kampanyası yürütüyormuş. Diyorlar ki, ‘Biz parlamenter sisteme geçelim. Niye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz’ Biz parlamenter sisteme geçemeyiz. Bir; bizde hiçbir zaman parlamenter sistem uygulaması olmadı. İki; bu sistemde en önemli olan Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi. Bu yetkiyi millet aldı. Şimdi sen geri dönüp bu yetkiyi milletten alabilir misin En iyi onlar biliyor olamayacağını. Dolayısıyla biz bu sistemi getirmek zorundayız.”

‘MHP GENEL BAŞKANI CUMHURBAŞKANI OLABİLİR’

Yeni sistemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı olabileceğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise olamayacağını savunan Canikli “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Kılıçdaroğlu ve ona benzer milletin değerlerine değer vermeyen hiçbir siyasi partinin hiçbir mensubu Cumhurbaşkanı olamaz. Bu kesin. Yüzde 50 artı 1 gerekiyor. Milletin çoğunluğunun desteğini almak gerekiyor. O nedenle o sistemde sayın Kılıçdaroğlu gibiler hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı olamaz. Ama mesela MHP Genel Başkanı o sistemde Cumhurbaşkanı olabilir. Neden Çünkü düşünceleri, tezleri ve yaklaşımları itibarıyla şu andaki MHP Genel Başkanı için bu değerlendirmeyi yapmak mümkün. Yani bu milletin çoğunluğuna hitap edebilir, eksik noktaları da tamamlandığında da olabilir. Ama hiçbir zaman CHP ve HDP gibi siyasi partiler ile onların temsilcilerinin desteklediği hiç kimse Cumhurbaşkanı olamaz. Çünkü bu millet onları Cumhurbaşkanı yapmaz” diye konuştu. Toplantının ardından Canikli özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

DHA