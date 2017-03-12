Canikli: Avrupa'da çöküş başladı(2)

YÖRESEL ÜRÜN FINDIK KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyareti etti, Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile görüştü, yöresel ürün fındık konusunda değerlendirmelerde bulundu. Canikli, "Politikamız 2002'den beri zikzak çizmeden, taviz vermeden tarımda bütün üreticilerimizin ve özelde de fındık üreticilerimizin mağdur edilmemesi ilkesi üzerine oturtuldu. Bundan hiç taviz vermedik ve 2002'den beri fındık üreticimizi hiç mağdur etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Çünkü son 15 yıllık dönemde fındığın fiyatının manipüle edilerek, kısır menfaatler uğruna üreticimizin zarara uğratılması sonucunu doğuracak adımların atıldığını, teşebbüslerin olduğunu biliyoruz. Zaman zaman takip ediyoruz" dedi.

"FINDIĞIN FİYATINDA AŞAĞI YÖNLÜ GİDİŞ VAR"

Fındık üzerinde bir takım fiyatı üzerinden spekülasyonlar yapıldığına şahit olduklarını kaydeden Canikli şunları söyledi:

"Orada da müdahaleyi yaptık ve sezon üreticimizi memnun edecek bir fiyatla sonuçlandı. Son günlerde fındığın fiyatında aşağı yönlü gidiş var. Bunun nereden kaynaklandığını araştırıyoruz. Eğer normal piyasa şartları dışında, arztalep dengesi dışında, dışarıdan müdahalelerle piyasa şartları bozularak fındığın fiyatı bu noktaya geliyorsa elbette ona yönelik gerekli kararlı adımları atacağız. Psikolojik yönetiminden tutun, gerekirse şartlar oluşursa müdahale alımı da dahil olmak üzere her türlü müdahaleyi yapacağız. Temel kriterimiz fındık üreticisinin, hiçbir üreticimizin mağdur edilmemesi esası üzerine kurulu."

"DÜŞÜK FİYAT OLUŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Fındıkta düşük fiyat oluşmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Canikli, "Bugün 3 dolar civarında. Üretici örgütlerinin bizden talebi, 'fındığın fiyatını 1.2 dolara getirin ve orada sabitleyindi. Nereden nereye geldik Bugün üreticimizi rahatsız eden fiyat seviyesi yaklaşık 3 dolar civarında. Buna rağmen üretici memnun değil. Ben 'şu fiyat olsun, bu fiyat iyidir' anlamında bir şey söylemiyorum. Yorum yapmıyorum, sadece hatırlatma yapmak için bu bilgileri veriyorum ama sonuç itibariyle oturup konuşacağız üreticimizle. Üreticimizin bu noktada beklentisi, talebi rasyonel olacak şekilde gerekli tedbirleri alacağız ve sezona girerken mağduriyet oluşturacak düşük bir fiyatın oluşmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

DHA