Canikli: Avrupa'nın yaptığı tam anlamıyla faşist uygulamalar (3)

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'CHP'NİN KREDİSİNİN KALMADIĞINI ONLAR DA BİLİYOR'

Başbakan Yardımıcısı Nurettin Canikli, Ak Parti Samsun İl Teşkilatı üyeleriyle biraraya geldi. Programda konuşan Canikli, CHP'nin kampanyayı farklı bir yöntemle yürüttüğün belirterek şöyle konuştu:

“Ana muhalefet partisi bu kampanyayı ilk defa çok farklı bir yöntemle götürüyor. Ortada ‘Hayır’ kampanyası yürüten partilerin en başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere parti bayrakları, parti kimlikleri meydanda yok. Kılıçdaroğlu da bütün toplantılarını sanki kanaryaseverler derneği başkanı gibi kampanya yürütüyor. Ortada ne partisi var, ne bayrağı var, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir işareti, emaresi yok. Yani sizce de bu garip değil mi, ortada bir gariplik yok mu Ana muhalefet partisi genel başkanıysan, bir kampanya yürütüyorsan çıkacaksın öyle yani nasıl yürüttüğün, ne isim altında, hangi kimlik altında yürüttüğün belli değil, böyle olmaz. Çıkacaksın çatır çatır neyse vatandaşınla paylaşacaksın. Vatandaş ona göre kararını verecek, herkes ona uyacak. Niye böyle yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sayın Genel Başkanı ve bütün yöneticileri partilerinden utanıyorlar. Evet partilerinden utanıyorlar. Nasıl utanıyorlar, çünkü milletin Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevmediğini, itibar etmediğini millet nezdinde Cmhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir kredisinin kalmadığını onlar da çok iyi biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrakları altında bu kampanyayı yürütmeleri halinde, buradan vatandaşın olumsuz bir tercihle, yani kendileri açısından bulunacağını düşünüyorlar.”

'MİLLET, BUNLARIN BABALARINI DA SEVMEZDİ'

Başbakan Yadımcısı Nurettin Canikli buradaki programının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Şubesi’nin düzenlediği programa katıldı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki proramda konuşan Canikli, “Bu kampanyayı partisiz yürütüyor. Partisine güvenmiyor. Partisini millet sevmiyor çünkü. Hani bir film vardı Şener Şen ‘Süt oğlan, babanı da sevmezdim’ diye, bu millet bunların babalarını da sevmez, CHP’nin eskisini de sevmezdi, yenisini de sevmiyor. Onu bildiği için partisini yanına almıyor. Böyle bir de maske takmışlar. Bunlar sürekli gülüyorlar, o maskeyi takmışlar. Yani CHP'yi tanımasak, inan bizi bile kandıracaklar” diye konuştu.

FETÖ ile CHP arasında özel bir ilişki olduğunu öne süren Canikli, “Ortada bir kaset var. Kasetle gelen genel başkanlık var. Değil mi, bunlar unutulur mu Bunlar önemli hadiseler. Dolayısıyla FETÖ ile ilişkilerde çok özel uzmanlıkları da var“ dedi.

DHA