Canikli: Baykal ve CHP defalarca özür dilemeli

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, "Sayın Baykal'ın son açıklaması bu millettin manevi duygularına çok büyük hakaret ve saygısızlıktır. Sayın Baykal'ın ve CHP'nin önce Türk milletinden ve bütün Müslümanlardan defalarca özür dilemesi gerekiyor" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak için Amasya’ya gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ilk olarak Amasya Valiliği’ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ardından Amasya Belediyesi’ni ziyaret eden Canikli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canikli, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın anayasa değişikliği ile ilgili "Bu kadar yetkili peygamberi bile bozar" sözlerine tepki gösterdi. Canıkli, şöyle dedi:

"CHP'nin kimyası epeyden beri bozuktu. Ama son 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı halk oylaması vesilesiyle iyice allak bullak oldu. Bunu hem Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Hem de eski genel başkan Deniz Baykal ve diğer sözcülerin yaptığı açıklamalardan çok net bir şekilde anlıyoruz. Son derece mantıksız, dengesiz açıklamalar geliyor. Sayın Baykal'ın son açıklaması bu millettin manevi duygularına çok büyük hakaret ve saygısızlıktır. Baykal'ın bu konudaki açıklamaları zihin gerilerinde yatan çok fazla açığa vurmadıkları kanaat ve düşüncelerinin zaman zaman bir şekilde açığa çıkmasından ibarettir. Sayın Baykal'ın ve CHP'nin önce Türk milletinden ve bütün Müslümanlardan defalarca özür dilemesi gerekiyor."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıkladığı referandum anketine de değinen Canikli, tereddütlerinin olmadığını, milletin gerekeni bir kez daha yapacağını anlatırken şöyle konuştu:

"16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk oylaması sonuçları noktasında bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Milletimiz orada gerekeni bir kez daha yapacaktır. Anketlerde bu doğrultudadır. Ondan dolayı da kuşku duymuyoruz. Önceki seçimlerde de benzer yöntemleri CHP başta olmak üzere bazı kesimler kullandı. Yani manipülasyon ve kamuoyunu algısını yönlendirmek amacıyla bu konuda anketler yapıldı. Kamuoyunun düşüncesini öğrenmek amacıyla değil de yönlendirmek amacıyla yapılan anketlerdir onlar. Başlarda biraz çok ciddi kara propaganda nedeniyle bazı vatandaşlarımızın kafasının karışması söz konusu oldu. Ama sonra önerdiğimiz sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ayrıntılı bir şekilde vatandaşlarımızla paylaştıktan sonra o konuda da tereddütler büyük orada giderilmiş durumda. Şuanda hakikaten çok büyük oranda bir yalan kampanyası adeta yürütülüyor ve bunu bile bile yapıyorlar."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Bir kararname bizim oğlan müsteşar olacak. İlkokul mezunu, olsun diyecekler" sözlerine de değinen Canikli, açıklamaların akıl ve mantık dışı olduğu görüşünü savundu.

DHA