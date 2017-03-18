Canikli: Baykal ve CHP defalarca özür dilemeli (2)

CANİKLİ: MİLLET SENİ SEVMİYOR

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Amasya Belediyesi ziyareti sonrasında partisinin Amasya İl İstişare Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında genel seçimlerden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ve kadrosunun gitmesi gerektiğini ancak gitmediğini belirten Canikli, "Artık bu sefer bunların gönderilmesi gerekiyor. Artık bunların milletin yakalarından düşmeleri gerekiyor. Esasında bugüne kadar seçimlerde elde edilen sonuçlardan bu kadronun başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hepsinin gitmesi gerekirdi. Gitmiyorlar. Bu millet esasında gitmesi için bunlara inanılmaz tokatlar vurdu. Osmanlı tokadı. Sandıkta tabi kastettiğimiz yine sandık. Ama gitmediler. Bunlar anlamıyorlar direniyorlar yani daha millet sana nasıl mesaj versin Seni sevmiyor. Babalarını da sevmezdi. Yani İnönü'yü. Vay ya o süt oğlan. Rahmetlik Kemal Sunal'ın filmi. Diyor ya 'süt oğlan babanı da sevmezdim' diyor öyle ama neyini sevsin İnönü. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini. Neler yaptı bu millete, değerlerine, inançlarına yaşayaşına neyse yapmadığı zulüm kalmadı. Neyini sevsin Millet sevmiyor ve sevmediğini de gösteriyor. Ama onlarda öyle bir yüz var ki gitmiyorlar. Her sandık aynı zamanda bunların milletten kurtarmanın bir aracıdır. Bir imkanıdır. İnşallah 16 Nisan bunlardan bir tanesi. Bu sefer tokatın dozajı yükselecek. Öyle anlaşılıyor. Bu millet bu sefer inşallah bunları gönderecek" dedi.

CANİKLİ, ALMANYA VE AVRUPA’YA SESLENDİ

Almanya ve Avrupa ile ilgili de açıklamalarda bulunan Nurettin Canikli, "AK Parti'yi rahat bırakın ve millete hizmet edelim" diyerek şunları söyledi:

"Almanya ve diğerleri açıkça orada 'hayır'a destek veriyor. Nasıl böyle bir şey yapar Bizim açımızdan iyi, diğerlerine millet tokatı vururken arada onları da çıkarmış olacak. Akıllanmadılar. Görmediniz mi sen ya Bak 15 Temmuz hadisesini tam olarak anlamamışlar, kavramamışlar. 40 yıldan beri yatırım yaptığım. Beslediğim büyüttüğüm her türlü desteği verdiğim bir örgütü kullandım. En son piyon olarak kullandığın en güçlü piyonunu devreye soktun. Ama yine başaramadın. Artık düşün kendine gel. Hizaya gel. Böyle yapması gerekirken şimdi şaşkınlık içerisinde saldırılarına devam ediyor. Bu milletin kahramanlığını, gücünü Temmuz'da görmedin mi Görmediysen ne yapalım Bir daha mı göstermemiz lazım Gerektiği zaman onu da yapar. Bu milletin en çok yaptığı şeylerden bir tanesi destan yazmak. 15 Temmuz bir okuyun bir bakın. Nasıl anlamıyorlar gerçekten şaşırıyorum. Aklı başında kimse kalmadı mı Avrupa’da ya Onun için vazgeçin bizi rahat bırakın. Bırakın bu millete hizmet edelim. Bırakın bu millet yürümeye devam etsin."

DHA