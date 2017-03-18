Canikli: Baykal ve CHP defalarca özür dilemeli (3)

'YEDİ DÜVELE KARŞI SAVAŞIYORUZ'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nün organize ettiği yemeğe katıldı. Yemeğe Canikli'nin yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Amasya Valisi Salih Işık, Tugay Komutanı Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve işadamları katıldı.

Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Bu milletin en büyük özelliklerinden bir tanesi özgürce yaşamak için, özgürlüğüne yöneltilen, istiklaline yöneltilen bir tehlike söz konusu olduğunda bedeli ne olursa olsun, maliyeti ne olursa olsun, o bedeli ödeyerek, bu milletin bu topraklarda özgürce yaşamasıdır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli, “Esasında şu günlerde şu dönemlerde de maalesef içeriden ve dışarıdan bu milletin özgürlüğünü, bütünlüğünü tehdit eden çok ciddi saldırılarla karşı karşıyayız. Açıkça topraklarımızın bir bölümünü istiyorlar, gizlemiyorlar, saklamıyorlar. Belli bir dönem gizli gizli yürüttüler bunu ama, bugün geldiğimiz nokta itibariyle topraklarımızın bir bölümünü, şimdilik bir bölümünü bizden ahlaksızca, fütursuzca istiyorlar. Yedi düvele karşı savaşıyoruz. Dünya’nın en kanlı 3 tane terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyoruz. Bölücü terör örgütü, Fethullahçı Terör Örgütü ve DEAŞ, tabi DEAŞ’la da samimi olarak mücadele eden tek ülke biziz, aynı anda Dünya’nın en kanlı terör örgütleri ile ölüm kalım savaşı veriyoruz” diye konuştu.

'İPLİKLERİ PAZARA DÖKÜLDÜ'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi derecelendirme kuruluşlarından bir tanesi daha yeni Türkiye’nin görünümünü doğaldan negatife çevirmiş, hiçbir etkisi olmadı. Artık uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da iplikleri pazara döküldü. Suçüstü yakalandılar. Bu olaylar nedeniyle daha öncede bazı ülkelerde benzer çalışmalar oldu. Benzer projeleri hayata geçirdiler. Hepsinde de başarılı oldular, sonuç aldılar. Ekonomilerini sıkıntıya soktular. İlk defa Türkiye’ye yönelik saldırılarında istediklerini elde edemediler."

Canikli programın ardından Merzifon Havalimanı'ndan uçakla Ankara’ya gitti.

DHA