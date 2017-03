Canikli: Düşen uçakla ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde netleşecek

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay'a düşen savaş uçağı ile ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşeceğini, Suriyeli pilotun hastanede tedavisinin devam ettiğini ve vücudunda kırıklar olduğunu söyledi.

Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Nurettin Canikli, düşen uçak ve hastanede tedaviye alınan pilotla ilgili konuştu. Hatay Valisi Erdal Ata’yla görüştükten sonra soruları yanıtlayan Canikli, sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Pilotun hastanede tedavisinin devam ettiğini ve vücudunda kırıklar olduğunu belirten Canikli, şöyle konuştu:

“Dün 19.55 civarında Antakya İlçemiz Yaylacık Mahallesi Diklitaş Mevkii'ne düşen ve menşei belli olmayan yabancı bir savaş uçağı enkazına ulaşıldı. Gece yarısından sonra da pilot yaralı halde sağ olarak bulundu. Şu anda tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi yok birkaç kırığı var. Tedavisi bu çerçevede devam ediyor. Tabii uçağın pilotuyla ilgili hususlar önümüzdeki günlerde netleşecek. Şu anda tabii içinde bulunduğumuz an itibariyle pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek. Ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü; uçağın pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan netlik kazandıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek. Şu an itibariyle durum budur."

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Hatay Valiliği daha sonra, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi’nde iş adamlarıyla yapacağı toplantıya geçti.

DHA