Canikli: Düşen uçakla ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde netleşecek (2)

CHP'YE YÜKLENDİ

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti İskenderun İlçe teşkilatını ziyaret etti. Burada toplanan vatandaşlara balkondan seslenen Canikli şöyle konuştu:

"2002'den beri bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun hep dediğinin tersi oldu. Dedikleri hiç gerçekleşmedi. Yani hep milleti bugüne kadar kandırdılar, hep milleti kandırmak için siyaset yaptılar meydanlara da onun için çıktılar. Bugünde milleti kandırıyorlar, kandırmaya da devam ediyorlar. 16 Nisan'da milletin onayına sunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de ilgili tarihte görülmemiş yalanlar söylüyorlar. Kuyruklu yalanlar, güneş yüzü görmemiş yalanlar söylüyorlar. Ve Kılıçdaroğlu milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Bakın bunu yaparken de, açıkça, mertçe partisiyle birlikte kampanya yapamıyor. Yani CHP'nin kurumsal kimliği altında onun bayrağı altında kampanyasını yürütemiyor. Neden korkuyorsun ey Kılıçdaroğlu, bak biz AK Parti olarak yüzümüz, anlımız ak, göğsümüzü gere gere partimizin bayrağı altında AK Parti olarak kampanyamızı yürütüyoruz. Sen niye CHP'nin bayrağı altında bu kampanyayı yürütemiyorsun Çünkü partisine güvenmiyor. Partisinden utanıyor. Çünkü biliyor ki bu millet CHP'yi çok iyi tanıyor."

Başbakan yardımcısı Canikli daha sonra da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası ile bir araya geldi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

DHA