Canikli: İngiliz halkının acılarını paylaşıyoruz

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, İngiltere'de dünkü terör saldırısına değinerek, "İngiliz halkının acılarını paylaşıyoruz. Londra’ya yapılan terör saldırısını lanetliyoruz ve terörle mücadelede İngiliz halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Giresun'un Görele İlçesi'nde açılışını yapacağı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin gelişinde öğrencilerin karşıladığı Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, elini öptüğü 86 yaşındaki Ayşe Ulu’yu protokolde yanında oturttu. Açılış öncesi konuşan ve ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Canikli, "Millet ve devlet olarak dünyanın en kanlı ve en acımasız terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. PKK, Fetullahçı terör örgütü ve DAEŞ terör örgütüyle çok büyük bir mücadele veriyoruz. Milletimizin o kararlılığı sayesinde mücadeleyi büyük oranda başarmış durumdayız. Terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik çok daha kısa süre gerçekleştirmek üzere hain emelleri vardı ama onlara ulaşamadılar ve ulaşamayacaklar. Ondan yana hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELENİN BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİ GEREKİR"

Nurettin Canikli, İngiltere'de dünkü terör saldırısına değinirken de şunları söyledi:

"Londra’da bir terör hadisesi meydana geldi. Elbette İngiliz halkının acılarını paylaşıyoruz. Londra’da yaşanan terör saldırısını lanetliyoruz ve terörle mücadelede İngiliz halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hadise şunu açıkça ortaya koymuştur ki terörle mücadele için bütün dünyanın, bütün ülkelerin aynı kararlılıkta hareket etmesi, mücadelenin birlikte yürütülmesi gerekir. Bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine son aylarda açıkça kucak açmaları ve desteklemeleri dünyada küresel ölçekte terörle mücadeleyi etkisiz hale getirmektedir, zayıflatmaktadır. Bu bütün dünyanın meselesidir, bütün ülkelerin sorunudur. Bazı ülkeler terörle mücadele ederken birileri teröre destek verdiği zaman uluslararası alanda terörle yeterince mücadele edilemez, sonuç alınmaz. Kısa vadeli çıkarlar üzerine teröre destek veren bu ülkeleri bir kez daha uyarıyoruz. Teröre ve terör örgütlerine destek vermekten vazgeçin. Bazı politikalar için maşa olarak kullandığınız terör ve terör örgütleri er veya geç sizi vurur."

"NEREDE KALDI İNSAN HAKLARI EY AVRUPA "

Türkiye'de kanlı yüzlerini defalarca gösteren terör örgütlerine Almanya, Avusturya ve Belçika başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinin kucak açtığı görüşünü savunan Canikli, "Onlara kendi ülkelerinde 'hayır' kampanyası için her türlü imkanı sağlıyorlar. Almanya’nın meydanlarında, büyük şehirlerinde PKK terör örgütü 'hayır' kampanyası düzenliyor, Alman hükümeti de buna kucak açıyor, destek veriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini vatandaşlarımıza anlatmak için giden Bakan ve diğer yetkili arkadaşlarımıza kapıları kapatıyorlar. Nerede kaldı insan hakları ey Avrupa" dedi.

Bu ülkelerin samimi ve dürüst olmalarını, müttefiklik ve dostluğun gereğini yapmasını isteyen Canikli, "Türkiye’de binlerce insanın katledilmesine neden olan terör örgütüne sen nasıl destek verirsin Türk milletine hakarettir bu. Türk milletine saygısızlıktır. Terör örgütüne verdiğin destek aslında bugüne kadar terör örgütlerinin akıttığı kana ortak olmak anlamına gelir" diye konuştu.

"ATACAK MERMİLERİ KALMADI"

Türkiye’de ekonomik dengeleri bozmak için çok büyük ahlak dışı saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Canikli, "Ama hepsini hallettik. En son yöntem olarak uluslararası derecelendirme kuruluşları üzerinden Türkiye’nin ekonomik dengelerini bozmaya çalıştılar. O silahları da bitti. Atacak mermileri kalmadı. Bundan sonra Türkiye’nin önü açıktır. Hiç kimse Türkiye’nin geleceğiyle ilgili zarar verecek hamle yapamayacak" dedi.

Nurettin Canikli fındık üreticisini ezdirmediklerini, bundan böyle de ezdirmeyeceklerini, gerekirse müdahale alımı da dahil olmak üzere bütün yöntemleri deneyeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nin açılışını yapan Canikli, bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti. Okul yıllarından bahseden Canikli, yurtta kaldığı dönemlerde sol görüşlü öğrencilerle tartıştıklarını anlattı. Gençlik Merkezi’ne giden ve halk oyunlarıyla karşılanan Başbakan Yardımcısı Nuretiin Canikli, voleybol oynadı, şarkı söyleyen gençleri dinledi. Gençler, Canikli’nin isteği üzerine de 'Feride' şarkısını seslendirdi. Nurettin Canikli Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptıktan sonra Espiye ilçesine gitti.

DHA