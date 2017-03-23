Canikli: İngiliz halkının acılarını paylaşıyoruz (2)

CANİKLİ ESPİYE DEVLET HASTANESİ'Nİ AÇTI

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun programı kapsamında 75 yataklı Espiye Devlet Hastanesi’nin açılışını yaptı. Hastanenin ilçeye hayırlı olmasını isteyen Canikli, “2002 ve öncesinde böyle bir sağlık tesisinden ancak milyonerler faydalanabilirdi. Bugün gelir seviyesi ne olursa olsun hepsi neredeyse beş yıldızlı otel standardında sağlık hizmetinden vatandaşımız faydalanıyor. Biz milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bütün sıkıntılarını elimizden geldiği kadar gidermeye çalışıyoruz, onun gayreti içerisindeyiz. Başka bir hesabımız, başka bir amacımız, hedefimiz yok” dedi.

Türkiye’de verilen sağlık hizmetinin dünyanın en gelişmiş ülkelerinden daha kaliteli olduğunu belirten Canikli, “Bunun en önemli ölçütlerinden biri de ne biliyor musunuz Dünyanın değişik ülkelerinden Türkiye’de sağlık hizmeti almak için geçen yıl 700 bine yakın insan geldi. Amerika’dan gelen de var, Avrupa’dan gelen de, İngiltere’den gelenler de var. Sağlık için gelen bir turist 12 bin 500 dolar bırakıyor. Türkiye’de verilen sağlık hizmeti çok kaliteli. Doktoruna, onun tekniğine güvenemezsen, orada iyi doktorluk, hekimlik söz konusu değilse gelir mi Gelmez, can meselesi bu. Türkiye bunların hepsini sağlıyor” diye konuştu.

Canikli, 2007 yılında yüzde 69 oy oranıyla anayasa değişikliği yapıldığını da hatırlatarak, referandumla ilgili şunları söyledi:

“Bu tarihte Cumhurbaşkanlarının doğrudan halk tarafından seçilmesinin imkanı getirildi. İlk uygulama da 2014 yılında yapıldı. Ama anayasa değişikliği 2007 yılında gerçekleşti. Şimdi biz 16 Nisan’da önerdiğimiz sistem esasında bu 2007 yılında yaptığımız değişikliğin devamı, kalan kısmı. O kalan kısmı tamamlamamız lazım. Biz biliyoruz ki bu millet hiçbir şeyi yarıda bırakmaz. İnşallah 16 Nisan’da, 2007 yılında başladığı bu meseleyi kökten halledecek. Halletmemiz lazım.”

Canikli’nin konuşması sırasında bazı kadınlar iş, gençler ise fakülte isteğinde bulundu. Canikli, kadınlara iş, gençlere de fakülte sözü verdikten sonra protokol üyeleriyle hastanenin açılış kurdelasını kesti. Hastaneyi gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Nurettin Canikli, daha sonra Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün açılışını yaptı.

DHA