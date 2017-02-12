Canikli: Referandum, Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından biri

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından biri olacağını söyledi.

Mersin'e partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için gelen Canikli, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Canikli, referanduma kadar yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl olduğunu anlatacaklarını söyledi. Canikli, "Referandum şu an itibariyle önemine binaen Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından bir tanesi olacak. Dolayısıyla artık 16 Nisan'a kadar yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne olduğunu, nasıl bir düzenleme içerdiğini, ne gibi farklılıklar getirdiğini vatandaşımızla paylaşacağız, anlatacağız. Birlikte, bunları enine boyuna değerlendireceğiz. Yani önümüzdeki dönem Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bu olacak. Öyle de olması gerekiyor zaten" dedi.

Şu anda resmi olarak ismi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan sistemin uzun yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde olduğunu ifade eden Canikli, şöyle devam etti:

"Yani sadece TBMM'nin değil, Türkiye'nin gündeminde konuşuluyor, tartışılıyor, değerlendiriliyor. Ama yine de bu 16 Nisan tarihine kadar, yani referandumun yapılacağı tarihe kadar özellikle bu konu hakkında yeteri kadar bilgilendiremediğimiz vatandaşımıza ulaşmamız gerekiyor. Gerçek boyutuyla hiç ilave bir şey katmadan ne getiriyorsa, bütün bunlar siyasi herhangi bir şekilde değerlendirmeye tabi tutmadan ya da siyasi gerekçelerle değerlendirmeden, objektif olarak getirilen bu düzenlemenin anlatılması noktasında bütün arkadaşlarımızla, bütün teşkilatımızla birlikte gayret sarf edeceğiz. Bundan sonraki bütün toplantılarımızda da bu konu üzerinde duracağız."

Canikli, ziyaretin ardından partisinin İl Danışma Meclisi'ne geçerek burada teşkilat mensuplarıyla Türkiye gündemini değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

DHA