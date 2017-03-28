Cannes Lions Genç Aslanlar Yarışması'nın Türkiye Elemeleri sonuçlandı

İSTANBUL, (DHA) CANNES Lions Genç Aslanlar Yarışması'nın Türkiye Elemeleri sonuçlandı. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali Türkiye temsilcisi Hürriyet ile Reklamcılık Vakfı’nın, Akmerkez sponsorluğunda ve ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Cannes Lions Genç Aslanlar Yarışması Türkiye Elemeleri 0922 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Reklamverenler Derneği ve Getty Images Türkiye’nin de destek verdiği yarışmaların basın, film, siber, medya, pazarlama ve PR dallarında kategori birincisi seçilen ekipler 17-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Festival’deki uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecekler.

Basın, film, siber, medya ve genç pazarlamacılar kategorilerinde kazanan ekipler Akmerkez’in davetlisi olarak Cannes Lions’da Türkiye’yi temsil edecek. Ayrıca, bu yıl ikinci kez düzenlenen PR kategorisinde Doğan Holding’in “Ortak Değerler Hareketi – Müştereklerimizi Keşfedelim ve Geleceğe Birlikte Yürüyelim” projesine farkındalık yaratmak amacıyla verilen brief için sundukları çalışma ile birinci gelen PR ekibi Doğan Holding’in davetlisi olarak Cannes’da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Fransa’daki festivalde gerçekleştirilecek “Young Lions” yarışmasında Türkiye’yi 6 kategoride temsil edecek ikişer kişilik ekiplere Akmerkez’de genç yaratıcılar için hizmete sunulan Young Lions Zone’da jüri üyeleri ve sektörün önde gelen isimleriyle mentorluk da verilecek.

TÜRKİYE ELEMELERİ SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN EĞİTİM İLE BAŞLADI

Genç Aslanlar Türkiye Elemeleri 2017 30 yaş ve altı yaratıcıların katıldığı, sektöründe önde gelen isimleriyle gerçekleşen eğitimle start verdi. Basın kategorisinde ve Film kategorisinde Ergin Binyıldız, Siber kategorisinde Alemşah Öztürk, Genç Pazarlamacılar, Medya ve PR kategorilerinde Teoman Tuğsuz yarışma öncesinde katılımcıları şampiyonluğa götürecek püf noktalarını paylaştı. Geçmişte festivalde tamamlanmış çalışmalar, uygulanması gereken stratejiler, yarışmanın içeriği ve kurallarının konuşulduğu eğitim programı, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

REKOR SAYIDA, 352 GENÇ PROFESYONEL YARIŞTI

Akmerkez’de gerçekleştirilen Genç Aslanlar Türkiye elemelerinde, genç pazarlamacılar kategorisinde 29 ekip, basın kategorisinde 37 ekip, film kategorisinde 34 ekip, medya kategorisinde 34 ekip, siber kategorisinde 31 ekip ve PR kategorisinde 11 ekip olmak üzere 6 kategoride 176 ekip toplamda 352 genç profesyonel yarıştı.

13-22 Mart tarihlerinde yapılan jüri değerlendirmelerinin ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile bu sene katılmak için değil, kazanmak için Türkiye’yi temsilen Cannes’da yarışmaya hak kazanan ekipler açıklandı.

Yarışmaya katılan tüm ekipler jüri başkanlarının öncülüğünde belirlenen zorlu brieflerle mücadele ettiler

MÜTHİŞ JÜRİ

Dereceye giren ekipleri, Ayşe Bali, Ergin Binyıldız, Alemşah Öztürk, İnanç Dedebaş, Arzu Ünal ve Lize Karaboğa’nın jüri başkanlığı ile birlikte aşağıdaki jüri üyeleri belirledi:

BASIN

Başkan – Ayşe Bali / Rafineri

Ayşe Aydın / Y&R Team Red

Oktar Akın / Leo Burnett Istanbul

Selim Ünlüsoy / Ogilvy&Mather Istanbul

İlker Zaharya / BÜRO

FILM

Başkan – Ergin Binyıldız / Havas Worldwide Istanbul

Emrah Karpuzcu / Muhabbet CPC

Can Faga / Publicis Istanbul

SİBER

Başkan – Alemşah Öztürk – 4129Grey

Bediz Eker / Y&R Istanbul

Arda Erdik / Tribal Worldwide İstanbul

Özgür Karaçak / Sesli Harfler

Cihan Kavaklıpınar – Cheil Worldwide Turkey

MEDYA

Başkan – İnanç Dedebaş / Publicis One Türkiye

Neslihan Olcay / Maxus Istanbul

Tolga Üner / Mediacom Istanbul

Zafer Özçelik / Dentsu Aegis Network Türkiye

Okan Özcan / OMD Türkiye

Hande Çavuşoğlu / BPN Istanbul

PR

Başkan – Arzu Ünal – Y&R Istanbul

Melda Barkın / Leo Burnett Istanbul

Emine Çubukçu / Ogilvy PR

Neslihan Sadıkoğlu / Doğan Holding

Sami Basut / Manajans – J. Walter Thompson Worldwide

Emel Göker / Happy People Project

GENÇ PAZARLAMACILAR

Başkan – Lize Karaboğa / Saatchi&Saatchi Istanbul

Tuğyan Çelik / TBWAIstanbul

Banun Erkıran / People Initiative

Nüzhet Algüneş / BPN Istanbul

Uğur Çakır / McCann Istanbul

VE KAZANANLAR

Genç Pazarlamacılar Kategorisi

1. / Kaan Fişek & Tonguç Akbaş – Vodafone Türkiye

2. / Pelin Özdil & Çisem Daştan – Unilever

3. / Egemen Yalçın & Gözde Korkmaz – İpek Kağıt

Media Kategorisi

1. / Işıl Sager & Deniz Haznedar – Mindshare Turkey

2. / Barış Toğuş & Yiğit Başer – Maxus Turkey

3. / Esra Çorum & Müge Özden – GroupM Xaxis

PR Kategorisi

1. / Aslı Meci & Can Saçkan – MPR

2. / Selen Kırtıl & Sesilya Yeşiltepe – Ünite İletişim

3. / Olcay Kaplan & Mesutcan Coşkuncan – Ogilvy PR

Film Kategorisi

1. / Adil Can Ocak & Kadir Temir – Innocean Worldwide

2. / Fatma Hasbolat & Fazıl Burak Evlice – Puck Global

3. / Atakan Demiral & Deniz Makal – 4129Grey

Siber Kategorisi

1. / İsmail Anıl Güzeliş – Tribal Worldwide Istanbul & Hakan Yılmaz – Publicis Istanbul

2. / Elvan Deniz & Naz Bade Arslan – McCann Istanbul

3. / Emre Gülver & Mehmet Ali Ekmekçi – 4129Grey

Basın Kategorisi

1. / Fatma Nur Zeynel & Tankut Ağdemir – Y&R İstanbul

2. / Aylin Atabay & Gökçe Noyan – Ogilvy& Mather

3. / Bülent Ekel & Concept & Anıl Fatih Tiryaki – Medina Turgul DDB

DHA