İSTANBUL, (DHA) CANNES Lions Genç Aslanlar Yarışması'nın Türkiye Elemeleri sonuçlandı. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali Türkiye temsilcisi Hürriyet ile Reklamcılık Vakfı’nın, Akmerkez sponsorluğunda ve ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Cannes Lions Genç Aslanlar Yarışması Türkiye Elemeleri 0922 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Reklamverenler Derneği ve Getty Images Türkiye’nin de destek verdiği yarışmaların basın, film, siber, medya, pazarlama ve PR dallarında kategori birincisi seçilen ekipler 17-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Festival’deki uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecekler.
Basın, film, siber, medya ve genç pazarlamacılar kategorilerinde kazanan ekipler Akmerkez’in davetlisi olarak Cannes Lions’da Türkiye’yi temsil edecek. Ayrıca, bu yıl ikinci kez düzenlenen PR kategorisinde Doğan Holding’in “Ortak Değerler Hareketi – Müştereklerimizi Keşfedelim ve Geleceğe Birlikte Yürüyelim” projesine farkındalık yaratmak amacıyla verilen brief için sundukları çalışma ile birinci gelen PR ekibi Doğan Holding’in davetlisi olarak Cannes’da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Fransa’daki festivalde gerçekleştirilecek “Young Lions” yarışmasında Türkiye’yi 6 kategoride temsil edecek ikişer kişilik ekiplere Akmerkez’de genç yaratıcılar için hizmete sunulan Young Lions Zone’da jüri üyeleri ve sektörün önde gelen isimleriyle mentorluk da verilecek.
TÜRKİYE ELEMELERİ SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN EĞİTİM İLE BAŞLADI
Genç Aslanlar Türkiye Elemeleri 2017 30 yaş ve altı yaratıcıların katıldığı, sektöründe önde gelen isimleriyle gerçekleşen eğitimle start verdi. Basın kategorisinde ve Film kategorisinde Ergin Binyıldız, Siber kategorisinde Alemşah Öztürk, Genç Pazarlamacılar, Medya ve PR kategorilerinde Teoman Tuğsuz yarışma öncesinde katılımcıları şampiyonluğa götürecek püf noktalarını paylaştı. Geçmişte festivalde tamamlanmış çalışmalar, uygulanması gereken stratejiler, yarışmanın içeriği ve kurallarının konuşulduğu eğitim programı, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
REKOR SAYIDA, 352 GENÇ PROFESYONEL YARIŞTI
Akmerkez’de gerçekleştirilen Genç Aslanlar Türkiye elemelerinde, genç pazarlamacılar kategorisinde 29 ekip, basın kategorisinde 37 ekip, film kategorisinde 34 ekip, medya kategorisinde 34 ekip, siber kategorisinde 31 ekip ve PR kategorisinde 11 ekip olmak üzere 6 kategoride 176 ekip toplamda 352 genç profesyonel yarıştı.
13-22 Mart tarihlerinde yapılan jüri değerlendirmelerinin ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile bu sene katılmak için değil, kazanmak için Türkiye’yi temsilen Cannes’da yarışmaya hak kazanan ekipler açıklandı.
Yarışmaya katılan tüm ekipler jüri başkanlarının öncülüğünde belirlenen zorlu brieflerle mücadele ettiler
MÜTHİŞ JÜRİ
Dereceye giren ekipleri, Ayşe Bali, Ergin Binyıldız, Alemşah Öztürk, İnanç Dedebaş, Arzu Ünal ve Lize Karaboğa’nın jüri başkanlığı ile birlikte aşağıdaki jüri üyeleri belirledi:
BASIN
Başkan – Ayşe Bali / Rafineri
Ayşe Aydın / Y&R Team Red
Oktar Akın / Leo Burnett Istanbul
Selim Ünlüsoy / Ogilvy&Mather Istanbul
İlker Zaharya / BÜRO
FILM
Başkan – Ergin Binyıldız / Havas Worldwide Istanbul
Emrah Karpuzcu / Muhabbet CPC
Can Faga / Publicis Istanbul
SİBER
Başkan – Alemşah Öztürk – 4129Grey
Bediz Eker / Y&R Istanbul
Arda Erdik / Tribal Worldwide İstanbul
Özgür Karaçak / Sesli Harfler
Cihan Kavaklıpınar – Cheil Worldwide Turkey
MEDYA
Başkan – İnanç Dedebaş / Publicis One Türkiye
Neslihan Olcay / Maxus Istanbul
Tolga Üner / Mediacom Istanbul
Zafer Özçelik / Dentsu Aegis Network Türkiye
Okan Özcan / OMD Türkiye
Hande Çavuşoğlu / BPN Istanbul
PR
Başkan – Arzu Ünal – Y&R Istanbul
Melda Barkın / Leo Burnett Istanbul
Emine Çubukçu / Ogilvy PR
Neslihan Sadıkoğlu / Doğan Holding
Sami Basut / Manajans – J. Walter Thompson Worldwide
Emel Göker / Happy People Project
GENÇ PAZARLAMACILAR
Başkan – Lize Karaboğa / Saatchi&Saatchi Istanbul
Tuğyan Çelik / TBWAIstanbul
Banun Erkıran / People Initiative
Nüzhet Algüneş / BPN Istanbul
Uğur Çakır / McCann Istanbul
VE KAZANANLAR
Genç Pazarlamacılar Kategorisi
1. / Kaan Fişek & Tonguç Akbaş – Vodafone Türkiye
2. / Pelin Özdil & Çisem Daştan – Unilever
3. / Egemen Yalçın & Gözde Korkmaz – İpek Kağıt
Media Kategorisi
1. / Işıl Sager & Deniz Haznedar – Mindshare Turkey
2. / Barış Toğuş & Yiğit Başer – Maxus Turkey
3. / Esra Çorum & Müge Özden – GroupM Xaxis
PR Kategorisi
1. / Aslı Meci & Can Saçkan – MPR
2. / Selen Kırtıl & Sesilya Yeşiltepe – Ünite İletişim
3. / Olcay Kaplan & Mesutcan Coşkuncan – Ogilvy PR
Film Kategorisi
1. / Adil Can Ocak & Kadir Temir – Innocean Worldwide
2. / Fatma Hasbolat & Fazıl Burak Evlice – Puck Global
3. / Atakan Demiral & Deniz Makal – 4129Grey
Siber Kategorisi
1. / İsmail Anıl Güzeliş – Tribal Worldwide Istanbul & Hakan Yılmaz – Publicis Istanbul
2. / Elvan Deniz & Naz Bade Arslan – McCann Istanbul
3. / Emre Gülver & Mehmet Ali Ekmekçi – 4129Grey
Basın Kategorisi
1. / Fatma Nur Zeynel & Tankut Ağdemir – Y&R İstanbul
2. / Aylin Atabay & Gökçe Noyan – Ogilvy& Mather
3. / Bülent Ekel & Concept & Anıl Fatih Tiryaki – Medina Turgul DDB
DHA