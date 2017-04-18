Çarpışan iki otomobilden biri şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

AYDIN'ın Çine İlçesi'nde birbirine paralel giden iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinin 10 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Hallaçlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Çine yönüne birbirine paralel ilerleyen iki otomobilden Cemal Ömeroğlu yönetimindeki 48 ABC 19 plakalı araç, 20 yaşındaki Halil Adıgüzel'in kullandığı 09 TL 648 araca yandan çarptı. Adıgüzel'in otomobili çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada Eskişehir'de vatani görevini yapan ve izne geldiği öğrenilen jandarma er Halil Adıgüzel olay yerinde öldü. Otomobilinde bulunan baba Hüseyin Adıgüzel ise ağır yaralandı. Diğer araçtakiler sürücü Cemal Ömeroğlu ile eşi Yeter Ömeroğlu ve 7 oğlu yaşındaki Mustafa Gürkan Ömeroğlu da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Çine Cumhuriyet Savcısının kaza yeri incelemesinin ardından Halil Adıgüzel'in cesedi çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA