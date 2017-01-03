Çatak Belediyesi'ne operasyon; 18 gözaltı

VAN'ın Çatak İlçe Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı DBP'li Celalettin Bartu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çatak Belediyesine yönelik operasyon yapıldı. Polis ve Jandarmanın sabah saat 04.00 sıralarında düzenlediği operasyonda, Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu ile aralarında belediye başkan yardımcıları, encümen üyeleri, belediye yazı işleri müdürü ile DBP ilçe başkanın da bulunduğu 18 kişi evlerinde gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı bildirildi.

Polis ekiplerinin Çatak Belediyesi'ndeki aramaları sürüyor.

DHA