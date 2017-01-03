Çatak Belediyesi'ne operasyon; 18 gözaltı (2)

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Van'ın Çatak ilçesi'nde yapılan PKK/KCK operasyonla ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İlimiz Çatak ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerini engellemeye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 Ocak 2017 günü ilçe jandarma komutanlığınca emniyet birimlerinin desteğiyle icra edilen operasyon kapsamında 17 ayrı adreste arama yapılmıştır. Aramalar sonucunda, çok miktarda elektronik cihaz ve dijital malzeme ile 4 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiş, hakkında gözaltı kararı bulunan 21 kişiden aralarında Çatak Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarının da yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alınmış olup, 3 kişinin araması ve adli tahkikat ve işlemler devam etmektedir."

DHA