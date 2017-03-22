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Niğde Haberi: Çatı katında çıkan yagın paniğe neden oldu

Çatı katında çıkan yagın paniğe neden oldu
01:0322 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Çatı katında çıkan yagın paniğe neden oldu
Çatı katında çıkan yagın paniğe neden oldu

NİĞDE’de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Selçuk Mahallesi Mezbaha Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bldirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleriyle ambulans sevk edildi. Yangının çevredeki binalara sıçraması ihtimaline karşı, vatandaşlar tahliye edildi. İitfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Çatı katında büyük maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı. 

DHA

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