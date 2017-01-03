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Kütahya Haberi: Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
15:053 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir işyeri deposunun çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri aşağı indirdi.
Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi'ndeki tek katlı bir işyerinin karla kaplı çatısında bir köpeğin olduğunu ve aşağıya inemediğini gören vatandaşlar Tavşanlı Belediye İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araç merdivenini çatıya doğru uzattı. Bir itfaiye eri çatıdaki köpeği alarak aşağıya indirdi. Çatıdan indirilen köpek daha sonra ara sokaklarda gözden kayboldu.

DHA

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