Ankara Haberi: Çavuşoğlu: ABD 'kırmızı çizgi aşıldı' dedi bakalım bundan sonra ne yapacak

Çavuşoğlu: ABD 'kırmızı çizgi aşıldı' dedi bakalım bundan sonra ne yapacak

SURİYE'de 'kimyasal silah' kullanılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'nın rejime sahip çıkması son derece yanlıştır. Böyle bir insanlık suçunun arkasında durmak olmaz. Bu sürerse Astana ve Cenevre'nin anlamı kalmaz. ABD tekrar 'kırmızı çizgi aşıldı' dedi, bakalım bundan sonra ne yapacak Trump'ın 'kırmızı çizgi aşıldı' açıklaması önemli" dedi.

"ABD BU HATADAN DÖNMEZSE İLİŞKİLER ETKİLENİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "Irak-Suriye kaynaklı tehditleri bertaraf etmeliyiz. Menbiç dışında Afrin, Telebyad'dan da saldırı var. YPG bir yere giderse toprak kazanmak için gider. ABD bize nihai karar vermediklerini söyledi. ABD'ye YPG ile operasyonun sakıncalarını anlattık. ABD bu hatadan dönmezse ilişkiler etkilenir" diye konuştu.

"BÖYLE BİR REFERANDUM OLMAZ, BU BARZANİ'YE BİR TUZAKTIR"

Kerkük'teki referandum kararına ilişkin Çavuşoğlu, "Barzani yönetimi bu tuzağa düştüler. Türkmenleri hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Barzani yönetimini herkes ile arasını bozma girişimidir. Bu işin mimari Talabani’nin partisidir. Böyle bir referandum olmaz, bu Barzani'ye bir tuzaktır. Irak-Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli" dedi.

"MÜLTECİ ANLAŞMASI TAMAM AMA GERİ KABUL UYGULANMIYOR"

Türkiye -AB ile ilişkilerine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Türk milletinin 15 Temmuz sonrası bakışı çok değişti. AB'ye güven azalıyor, teklif gelirse bakarız. Mülteci anlaşması tamam ama geri kabul uygulanmıyor" dedi.

DHA