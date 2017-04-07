Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'ye müdahalesini destekliyoruz (3)

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU MUHTARLARA SESLENDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki muhtarlarla, Türkler mahallesindeki Haydarpaşa Oteli'nde bir araya geldi. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekili İbrahim Aydın, Alanya'nın MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yanı sıra kamu kurumları yöneticileri de katıldı.

Muhtarlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Siz bizim hizmet yolunda en yakın çalışma arkadaşlarımızsınız, bunun sözde olmadığını son 15 yılda gösterdik. Muhtarların tespitlerinin hiçbiri keyfi değildir. Muhtarlığa önem verdiğimiz için muhtarları destekledik. Maaşlarını 1400 liranın üstünde tuttuk. Cumhurbaşkanı'nı müjdesiyle muhtarların sosyal güvenlik primlerini artık devlet karşılayacak. Silah ruhsatı için harçların yüksek olduğu şikayeti vardı, artık muhtarlardan bu tür harçlar alınmayacak. Milletvekili ile muhtar arasında hiçbir fark yok, ikisini de halk seçiyor' diye konuştu.

40 BİN KİŞİDEN 5 KİŞİ

Bakan Çavuşoğlu, 35 günde 40 bin kişiyle toplantılarda buluştuğunu belirterek, bu kişilere 'Cumhurbaşkanını seçme yetkisi tekrar meclise verilmeli mi' diye sorduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Bu 40 bin kişinin içinde sadece 5 kişi cumhurbaşkanını seçme yetkisinin tekrar meclise verilmesi gerektiğini söyledi. Geri kalanların hiçbiri bu yetkinin meclise verilmesini istemiyor' dedi.

DHA