Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'ye müdahalesini destekliyoruz (4)

ÇAVUŞOĞLU: AVRUPA'DA VATANDAŞLARIMIZ AŞKLA SANDIĞA KOŞUYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da MHP ilçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe başkanlığına yeni seçilen Mustafa Türkdoğan'ı kutlamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, dostluk ve kardeşliğin sadece siyasi partilere bağlı olmadığını söyledi. Ziyarette anayasa değişikliği paketini de anlatan Çavuşoğlu, anayasa paketinin içeriğine girmeyenlerin kara propaganda yaptığını savundu. Çavuşoğlu, bu kişilerin millete korku saldığını belirterek, bu yöntemle oy toplamaya çalıştıklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Avrupa'nın, bazı siyasetçilerin ve basının Türk milletine akıl vermeye çalıştığını gördük. Onlara gerekli mesajı inşallah 16 Nisan'da sandıkta vereceğiz. Avrupa'nın birçok şehrinde insanlarımız akın akın sandığa gidiyor. Vatandaşlarımız 'Siz bizi yönlendiremezsiniz, bizim ülkemizin içişlerine karışamazsınız, biz buralarda yaşıyoruz ama Türkiye'ye bağlıyız' demek için aşkla ve şevkle sandığa koşuyor. Bizi engelleyip tam tersi sahip çıktığı terör örgütleri var. Bizi engelledikleri dönemde devlet adamı Devlet Bahçeli'nin tutumu takdire şayandır. Avrupa'daki ülkücü camiaya 'Çavuşoğlu nereye giderse gitsin mutlaka gidin, yalnız bırakmayın' demesi bir siyasi liderin takdire şayan tutumudur.'

Ziyaretinin ardından Bakan Çavuşoğlu, semt pazarını gezerek esnafla tokalaştı.

DHA