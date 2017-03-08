Çavuşoğlu: Almanya’da yaşayan Türkleri ve Alman dostlarımızı ülkemize bekliyoruz

Almanya’nın başkenti Berlin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı bakanlık standında Türkiye standlarını ziyaret etti ve basın açıklaması yaptı.

Kültür ve Tuzüm Bakanı Avcı „Bu yıl 120’nin üzeinde temsille burada iyi bir yer tutuyoruz. Bildiğiniz gibi son yıllarda Türkiye sadece genel bir Türkiye markası üzerinden değil aynı zamanda iller düzeyinde farklı destinasyonlar üzerinde ayrı ayrı tanıtılıyor bunun da faydalarını görüyoruz“ dedi. "Türkiye’ye gelin gelirken komşunuzu da getirin" diyen Avcı ardından sözü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na bıraktı.

Turizmin önemine değinerek Almanya’da yaşayan Türkleri, Türkiye’ye gelmek isteyen Almanları tatillerini geçirmek için Türkiye’ye davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları kaydetti: "Bir kere daha Berlin’de düzenlenen ITB fuarında sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Nazik daveti için Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı’ya çok teşekkür ediyorum. Almanya’yı bu başarılı fuarı bir kere daha düzenledikleri için geleneksel hale gelen fuarı düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Esasen dünya turizm borsası ITB’de belirlenir. Dolayısıyla türkiye’deki turzimciler otel turizminden tutun da sağlık ve alternatif turizmde yatırım yapanlar ve seyehat acentaları mutlaka gelir bu furara katılırlar. Alman dostlarımızın da tatillerini yapmak üzere Türkiye’yi tercih etmelerinden biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sabah dostum Sigmar Gabriel ile görüşmemizi ile başbaşa görüşmemizde vurguladığımız gibi, Almanyada yaşayan Türkler ve başta benim şehrim Antalya ve Alanya’da yaşayan Almanlar ve özellikle tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen Almanlar Türkiye ile Almanya arasında bizim en önemli dostluk köprümüzdür. İlişkilerimize çok önemli katkılar sağlıyor. Bundan sonraki süreçte de bunun böyle olmasını arzu ediyoruz. Daha çok Alman dostumuzu tatillerini geçirmek için güzel ülkemize ve şehirlerimze davet ediyoruz. İstedikleri herşeyi bulabildiklerini zaten sayın bakanımız da vurguladı. Geleneksel Türk misafirperverliği ile dostlarımızı bekliyoruz."

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-İki bakanın ortak basın toplantısı

DHA