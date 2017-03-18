Çavuşoğlu: Avrupalılar aklını başına toplasın (2)

AKSEKİ'DE HALKA SESLENDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akseki İlçesi'nde meydanda halka seslendi. Referanduma götürülen anayasa değişikliğini anlatan Çavuşoğlu, ilçeye yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Avrupa'da siyasetçilerin 'Cumhurbaşkanı meclisi istediği zaman feshedebilecekmiş' diye sorduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Şu anki sistemde feshedebiliyor doğru ama yeni sistemde meclisi feshetme değil de seçime götürürse kendisi de seçime gitmek zorunda. Bunu biliyor muydunuz 'Yok bizim gazeteler böyle yazmadı' diyor. Senin gazetecilerin yalancı. Yatıyor, kalkıyor yukarıdan talimatı alıyor her gün Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye ve Müslümanlara saldırıyor. Senin gazetecilerin ırkçı, senin basının yalancı. Aynı sistem, Wilders kafasında hepsi. 'Popülizm yapacağız, çok satacağız' diye bir sistem kontrol ediyor. Neymiş efendim 'Avrupa'da basın hürmüş' öyle diyorlar. Vallahi billahi de hür değil. Sistemin yüzde 100 kontrolü altında. Avrupa'daki ülkelerin çoğunda basın sistemin yüzde 100 kontrolü altında. Bakın bazı ülkeler sağsol, yarı sağ tüm bu akımların gazetecileri Türkiye'ye yönelik attıkları manşette kelimesi kelimesine, virgülüne kadar aynı şey. Bu tesadüf mü Bir merkezde hazırlanıyor, tüm gazetelere servis ediliyor. Oradan da amaca hizmet ediyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu buradan da İbradı İlçesi'ne geçti ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

DHA