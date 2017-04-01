Çavuşoğlu: Değişen tek şey; hükümeti cumhurbaşkanı mı, başbakan mı kuracak

DIŞİŞLERİ Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'de yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine yönelik eleştirileri yanıtlarken, "Efendim 'cumhuriyet elden gidiyormuş' söyle bakayım nereye gidiyor cumhuriyet Peki nasıl gidiyor sen onu söyle. Değiştirilen tek şey var. Hükümeti cumhurbaşkanı mı kuracak başbakan mı kuracak Tek şey bu" dedi. Kendisinin Yörük olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Koyun keçi de güderiz, Türkiye'yi de en iyi şekilde yönetiriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anayasa değişikliği referandumu çalışmaları için bugün İzmir'e geldi. Buca Kaynaklar'da İzmir Yörükler Derneği üyeleriyle kahvaltı yapan Çavuşoğlu, kendisinin de yörük çocuğu olduğunu söyledi. Konuşmasında İzmir'in, Başbakan Binali Yıldırım sayesinde İzmir'in ihya olduğunu ileri süren Çavuşoğlu, "Başkanımıza destek olalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sizlere çok selamı var. Yörük olmaktan onur duyuyoruz. Yörük olmak başkalarını yok saymak değildir. Bizim özelliğimiz Yörükler olarak özelliğimiz, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı her şeyin üstünde tutmaktır. Yaylalara develerle göç ederdik. Ben de Yörük çocuğu olmaktan onur duyuyorum" dedi.

"2 MİLYAR ÜMMETTEN DE SORUMLUYUZ"

Türkiye'nin dış politikada aldığı sorumlulukları da anlatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece 80 milyon vatandaşından değil, 2 milyar Müslümandan da sorumlu olduğunu savundu. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Tarihi bırakın, birkaç ay önce Halep'te insanlar sıkıştırılınca Türkiye'den başka kılını kıpırdatıp o insanları kurtarmaya çalışan ülke gördünüz mü Türkiye'nin sorumluğu sadece 80 milyona değil. 2 milyar ümmetten sorumluyuz. Bunu unutmayın, o yüzden çok güçlü olmamız lazım. İstikrarlı olmamız lazım. Geleneğimizi, mutfağımızı yaşatacağız ama elde ettiğimiz yeni değerlerimizi de yüceltmemiz lazım. Koyun keçi de güderiz, Türkiye'yi de en iyi şekilde yönetiriz."

"SİSTEMİN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM"

Türkiye'deki geçmişte koalisyonlar döneminde istikrarın olmadığını, sistemin işlemediğini savunan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sistemin kendisi bozuk. İstikrar varsa bugün zorluklara rağmen yoluna devam ediyorsa, Ak Parti'nin tek başına yoluna devam etmesidir. İçeride dışarıda tüm tehditlere, hainlere rağmen dik duruyorsa Recep Tayyip Erdoğan gibi liderimiz olduğu içindir.

Mevlut Çavuşoğlu, partileri ve kişileri değil, sistemin güçlü yapılması gerektiğini belirtirken, "Sistemin güçlü olması lazım. Türkiye'nin siteminin tıkır tıkırı işlemesi lazım" diye konuştu.

"CUMHURİYET HEDEFLERİNE GÜMBÜR GÜMBÜR GİDİYOR"

Anayasa değişikliklerine yönelik yapılan eleştirileri yanıtlayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Efendim 'Cumhuriyet elden gidiyormuş.' Söyle bakayım nereye gidiyor cumhuriyet Peki nasıl gidiyor, sen onu söyle" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değiştirilen tek şey var. Hükümeti cumhurbaşkanı mı kuracak başbakan mı kuracak. Tek şey bu. Bunları yaparken, parlamentonun gücünü de arttırıyoruz. Soruyorsun nereye gidiyor, yok. Cumhuriyet gidiyor ama yüzüncü yılına gidiyor. Hem de hedefleriyle gümbür gümbür gidiyor. Bunlar sadece Atatürk'ten geçinirler. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bir gram bile faydası olmamıştır bunların."

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin referandumda taraf tuttuğunu, 'evet' propagandası yapılmasına engel olduklarını söyledi.

DHA