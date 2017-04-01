Çavuşoğlu: Değişen tek şey; hükümeti cumhurbaşkanı mı, başbakan mı kuracak (4)

GENÇLERLE BULUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde gençlerle buluştu. Gençlerin referanduma ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ardından Alaybey semtinde seçim koordinasyon merkezini açtı. Partililerin ilgi gösterdiği Çavuşoğlu, çektirme isteklerini geri çevirmedi. Burada partililere seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını Karşıyaka Spor Kulübü'nün atkısıyla yaptı. Seçimlerin hoşgörü içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin de Karşıyaka Çarşısı'nda referandum çalışması yaptığını, oradaki esnaf ziyaretini, rahatsız olmamaları için ertelediklerini söyledi.

'RUSLARI KORKUTMUŞLAR'

Antalya'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Rusların rejim değişiyor denilerek korkutulduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok ayıp bir şey. Bu kadar düştünüz mü Anlamakta zorluk çekiyoruz. 'Hayır' vermek için kampanya yapan bir kişi, tarafsız birine gitsin, neden 'Hayır' vermesi gerektiğini anlatsın, yüzde 75'i evet der" dedi.

'YARGIYA BEN DE GÜVENMİYORUM'

Türkiye'nin geleceğinin şahıslara bağlı olmaması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "7 Haziran'da koalisyon olacak diye herkes paniklemedi mi Keşke koalisyon kültürü bizde de işlese, ama hep sorun. Ekonomik kriz, siyasi kriz. Bizim bakanlıkta eski bakanların ları var. 4 ayı geçene, 'Bunların ömrü uzun olmuş' diyoruz. Bunlar değerli bakanlar, onların suçu değil ama 3 ay kalabilmiş. Sistemi güçlendirmemiz lazım. Getireceğimiz sistem, Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır. Güçler ayrılığı tesis etmemiz lazım. Kuvvetler ayrılığı öyle bir güçlü olsun ki; tüm kurumlar birbirini çok iyi denetlesin. Keyfi işlemler olmasın. Yargı bağımsızlığı yanında, tarafsızlığı olsun. Yargıya güveni olan var mı Yargıya ben de güvenmiyorum. MHP'nin ve AK Parti'nin vatan millet sevgisinden şüphesi olan var mı Keşke CHP de olsaydı" diye konuştu.

'AVRUPA ÜLKELERİNE NE OLUYOR'

Konuşması sırasında, "Avrupa'daki ülkelere ve basına ne oluyor" sorusunu yönelten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Neden 'hayır' için çalışıyorlar Türkiye'yi çok sevdiklerinden mi, Müslümanlara bayıldıklarından mı Türkiye'nin güçlü olmasından rahatsızlar. Bu yüzden gecegündüz 'hayır' için çalışıyorlar. Hainlere öyle bir Osmanlı tokadı indireceğiz ki; bir daha seslerini çıkaramayacaklar" dedi.

ÇARŞIYI GEZDİ

Açılıştan sonra, programda olmamasına rağmen Bakan Çavuşoğlu, Karşıyaka Çarşısı'nı gezdi. Burada vatandaşlarla sohbet edip, onların referanduma ilişkin sorularını yanıtladı. Esnafı da ziyaret eden Çavuşoğlu, pasta fırınında kendisine ikramda bulunulmak istenmesi üzerine, rejimde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gezisi sırasında birkaç kişilik grup ise İzmir Marşı'nı söyleyip yakınından geçti. Ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA