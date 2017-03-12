Çavuşoğlu Fransa'da Hollanda'yı eleştirdi: Bir başbakan bu kadar küçülür mü

Fransa'nın Metz kentinde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda yönetimi için “Bir başbakan bu kadar küçülür mü Bu kadar acziyet içinde olur mu Wilders’in elinden biraz oy alacağım diye bu kadar aciz duruma düşer mi" ifadelerini kullandı.

Fransa’nın kuzeydoğusunda Almanya’ya yakın konumda olan Metz şehri Kongre Merkezi’nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu referandum mitingine katıldı ve Türk vatandaşları ile buluştu. Otelinden ayrılmadan önce Bakan Çavuşoğlu’nun bineceği araba ve konvoy polis köpekleriyle güvenlik aramasına tabi tutuldu.

Yoğun katılım olması nedeni ile vatandaşlar salona sığmazken Çavuşoğlu salon dışında kalan dinleyicilere ayrıca hitap etti.

Çavuşoğlu’nun salona girmesi ile salonda bulunanlar “Vur vur inlesin, Hollanda dinlesin” şeklinde slogan atmaları üzerine sözlerine, Hollanda ile dün akşam yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulunarak başlayan Çavuşoğlu, “Bu sloganın vur kısmına katılmıyorum ama dinlesin kısmına katılıyorum. İyi dinlesinler de Avrupa’nın ortak değerlerinin ne olduğunu hatırlasınlar. Can kulağıyla dinlesinler de Türkiye’ye ve Türklere diz çöktüremeyeceklerini öğrensinler” dedi.

"Biz bunun altında kalır mıyız"

Hollanda’nın Türk bakanlara yönelik muamelesini “kabul edilemez” olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Viyana Sözleşmesine göre büyükelçilikler ve başkonsolosluklar o ülkenin kendi toprağıdır. Benin bakanımın, benim toprağıma girmesini engelliyorsun. Hem de büyükelçilik aracında. Diplomatik plakalı bir araçta. Biz bunun altında kalır mıyız Biz bunun hesabını soracağız. Özür dilesen de dilemesen de biz bunun hesabını soracağız. Bunun karşılığını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ankara’nın ilk tepki olarak Hollanda büyükelçisine “Türkiye’ye gelme” mesajı verdiğini, “başka adımların da planlanmaya başlandığını” söyledi. “Biz bunun hesabını soracağız. Hollanda özür dilese de dilemese de karşılığını vereceğiz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Hollanda yönetimi için “Bir başbakan bu kadar küçülür mü Bu kadar acziyet içinde olur mu Wilders’in elinden biraz oy alacağım diye bu kadar aciz duruma düşer mi “Irkçılık artıyor, yabancı düşmanlığı artıyor, İslamofobi artıyor. Bugün Avrupa’da tarih sayfaları açılırsa kimse kimsenin yüzüne bakamaz” dedi.

Çavuşoğlu, Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Fransa’daki Türk Başkonsolosları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Son toplantısını ise gençlerle yaptı. Çavuşoğlu salondan ayrılarak Fransız basın mensuplarının yoğun ilgisi arasında Türkiye’ye hareket etti.

(lı)

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DHA