Çavuşoğlu: Kammenos, koalisyon hükümetinin şımarık çocuğu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardak'a gelsinler, nasıl gideceklerini görelim" açıklaması yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u koalisyon hükümetinin şımarık çocuğu olarak nitelendirdi. Çavuşoğlu, "Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir. O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar. Bizim de sabrımızı zorlamasınlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'na Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Antalya Milletvekili Mustafa Köse eşlik etti. Vali Münir Karaloğlu'nun da katıldığı ziyarette Bakan Çavuşoğlu, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişiklik paketine hayır dediğini söyledi. Bu konuda son kararı milletin vereceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, soruları da yanıtladı.

"İNŞALLAH AYRANLARI VARDIR İÇMEYE"

Bir soru üzerine Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bir televizyon kanalında yaptığı “Kardak'a gelsinler nasıl gideceklerini görelim. Yunan silahlı kuvvetleri her ihtimale hazırlıklıdır" sözlerini değerlendiren Çavuşoğlu, "İnşallah ayranları da vardır içmeye" dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı'nın yabancı düşmanı, ırkçı bir partinin lideri olduğunu, sürekli kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan hükümetine öneri bulunurken şöyle dedi:

"Kardeşim bu savunma bakanınıza sahip çıkın, biz eğer buna cevap vereceksek, ilişkilerimiz zedelenir. Yunanistan ile ilişkilerimize önem veriyoruz. Ege'de adalar konusunda, kıta sahanlığı konusunda, uçuş hattı konusunda farklı düşünüyoruz ama bununla ilgili mekanizmalarımız var. Görüşmelerimiz var. Gerginlik artmasın diye bunu yapıyoruz. Ama bu koalisyon ortağınız sürekli bizim bu anlayışımızı ortadan kaldıracak adımlarda bulunuyor. Tahriklerde bulunuyor."

Bakan Çavuşoğlu, Yunan makamlarının bu bakanla ilgili kendilerine “Efendim aslında iyi bir çocuk, idare edin" diye yanıt verdiğini belirterek şöyle dedi:

"İyi de nereye kadar idare edeceğiz. Almışsınız, mecbur kalmışsınız koalisyona. Sen idare et de benim de bir sabrım var. Sabrımın sınırı var. Yani sonsuz sabrım yok. Tamam olgunluk gösteriyoruz da. Bazı şeyleri kendi aramızda olduğu için söylemek istemiyorum. Esasen şu andaki hükümetin de bu şımarık çocuk olan bakandan rahatsızlığını biliyoruz. Avrupa'nın şımarık çocuğu, koalisyonun şımarık çocuğu, nedir bu İşimiz gücümüz şımarık çocukları idare mi etmek bizim işimiz. Onları mı oyalamak bizim işimiz Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir. En iyi hükümet bilir. O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar. Bizim de sabrımızı zorlamasınlar."

GÜVENLİ BÖLGELERE O ŞEHRİN İNSANI YERLEŞTİRİLMELİ

Suriye'yle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin anlayışının Suriye'den terör örgütlerinin hepsinin temizlenmesi olduğunu anlattı. Bir taraftan da muhaliflerle rejim güçleri arasındaki çatışmaları durdurup siyasi çözümü teşvik ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konuda kilit ülke olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Elbette bizim bir başka anlayışımız da terörden arındırılmış, temizlenmiş güvenli bölgeler oluşturmak. Güvenli bölgelere de insanlar geri dönebilsin. Suriyeliler yerleşebilsin. Fırat Kalkanı operasyonu başladığı günden bu yana Türkiye'deki 50 bin civarında Suriyeli sınırı geçerek buralarda yaşamaya başladı. Biz sınırın öbür yanındakilere suyunu, elektriğini veriyoruz. İnsani yardımlarımızı yapıyoruz" dedi.

"TANITIM STRATEJİLERİNE AĞIRLIK VERİLİYOR"

Terörle sadece şehirlerde değil, dağlardaki yapılanmalarla da mücadele ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, kırsal alanda da bu mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Çavuşoğlu, terörle mücadelede şehitlerin seve seve şehit olmaya gittiklerini belirtti.

Büyükelçiler konferansını önümüzdeki yıl Antalya'da yapmayı düşündüklerini anlatan Çavuşoğlu, vizeleri kolaylaştırdıklarını söyledi. İran'dan Alanya ve Antalya'ya uçuşların başlaması için çaba gösterdiklerini anlatan Çavuşoğlu, turist sayısını artırmak için Ukrayna ile pasaportsuz seyahat anlaşması yaptıklarını hatırlattı. Avrupa'dan daha fazla turist getirmek için daha sistematik çalışma yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesiyle Rusların yeniden Türkiye'ye ilgisinin arttığını belirtti.

DHA