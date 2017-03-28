Çavuşoğlu: Milliyetçi kendi nefsine yenilip de PKK'lılarla aynı safta yer alamaz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP'yi ele geçiremeyen, Bahçeli'ye küsenlerin referandumda 'hayır' oyu verecek olmasına üzüldüğünü belirterek, "Bir ülkücü, bir milliyetçi kendi nefsine yenilip de PKK'lılarla aynı safta yer alamaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya'nın Arifiye İlçesi'nde Ak Partili kadınlarla bir düğün salonunda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasayla ilgili bazen fark etmeden doğruları söylediğini belirterek, "Bakıyorsunuz her gün Kılıçdaroğlu yeni bir yalan uyduruyor. Umut ediyoruz ki bir gün yalan bulamazsa doğruyu söyler diye ama yalan bulmakta da zorluk çekmiyor maşallah üstat. Arada işte dili sürçüyor Allah söyletiyor herhalde bilmeden anayasayı da okumamış, arada doğruları söylüyor. Umut ediyoruz ki yalan bulamazsa belki doğruları söyler diye, okumadığı için arada doğruları söylüyor. Bıraksak sadece Kılıçdaroğlu kampanya yapsa evet oyları yüzde 10 daha artar" dedi.

Referandum için MHP ile ayrı düşen ülkücülerin nefsine yenilip PKK'lılarla aynı safta bulunmaması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Üzüldüğüm konu ne biliyor musunuz MHP'yi ele geçiremedim diye, Bahçeli'ye küstüm diye bu referandumda 'hayır' vereceğini söyleyen ülkücüler ve milliyetçiler. Bir ülkücü, bir milliyetçi kendi nefsine yenilip de PKK'lılarla aynı safta yer alamaz. O hainlerin kardeşleri de bizimle birlikte hayır verecek diye onları sevindiremez. Bu millet meselesi, o yüzden öyle düşünen MHP'lilere söyleyin, referandum sonrası da parti içindeki kendi meselenizi görebilirsiniz. O yüzden MHP'lilere söyleyelim nefsimize yenilmeyelim, PKK'lılarla aynı safta görünmeyelim diyelim"

Çavuşoğlu, Avrupa'dakilerin sermayesinin bittiğini Atatürk'ten geçinmeye başladığını belirterek, "Bu referandum öncesi gece gündüz hayır kampanyası yapan FETÖ bu milleti, bu devleti ele geçiremeyeceksin. Bu vatanın gelecek sahibi millettir, bunu göstermek için 16 Nisan'da sandıkta ne diyeceğiz Evet diyeceğiz. Bakmayın siz Avrupa'dakilerin taraf tuttuğuna. Gazete Atatürk olsaydı 'Hayır' derdi diyor. Bizde varya içeride Atatürk'ten geçinenler Avrupa'dakilerin de sermayesi bitti onlar da Atatürk'ten geçinmeye başladı. Bizde de var Atatürk'ten geçinenler, cumhuriyet elden gidiyor diye yaygara koparanlar var ya onlara da soruyorsun 'Nereye gidiyor cumhuriyet' diye 'Elden gidiyor' diyorlar. Nasıl gidiyor İşte bu sistemle diyorlar. Sistemde cumhuriyetin tanımı var. Bunlara diyeceksiniz ki cumhuriyet gidiyor, emin adımlarla 100'üncü yıla gidiyor güçlü bir şekilde senin haberin var mı diyeceksin" diye konuştu.

DHA