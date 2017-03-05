Çavuşoğlu: Onların demokrasi ve insan haklarında ikiyüzlülüğünü suratlarına vururuz (2)

ALANYA'DA YEMEĞE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da kaymakamlığın düzenlediği yemeğe katıldı. Yemekte parti temsilcileri, muhtarlar, bazı sivil toplum kuruluşları, belediye başkanı ve iş adamlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, dünyada başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistem, krallık gibi birçok ülkede farklı yönetim biçimleri bulunduğunu, her ülkenin kendi dokusuna, kendi yapısına göre bir sistemi olduğunu söyledi.

'CUMHURBAŞKANINDA İNANILMAZ YETKİ VAR'

Getirilmesi planlanan yeni sisteminde cumhurbaşkanına ait yetkilerin çoğaltılmasından çok düzenleneceğini belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam bugünkü cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmem. Bir kere sayın Recep Tayyip Erdoğan çok güçlü, kanunlar çerçevesinde istediğini yapıyor. Cumhurbaşkanında inanılmaz yetki var şu an. Yeni getireceğimiz paketten daha çok yetkisi var. Biz, hesap verebilen bir cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz" dedi

'SİSTEMİN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM'

Cumhurbaşkanının değil sistemin güçlü olması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, "Yeni sistemde hep tek başına iktidar var, koalisyon yok. Şimdiki sistemde cumhurbaşkanından hesap sorulmuyor, yeni sistemde soruyorsun. ABD'de 225 yılda 45 başkan gelmiş, Türkiye'de 93 yılda 65 hükümet. İstikrarı getiremezseniz o ülkede sistem sağlam olmaz. Şu anda sayın cumhurbaşkanımız güçlü, birçok kriz bu sayede atlatıldı ama biz ilerisi için sistemin güçlü olması lazım" diye konuştu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

DHA