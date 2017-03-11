Çavuşoğlu: Rotterdam'a gideceğim; Hollanda, uçuş iznimi iptal ederse yaptırımımız ağır olur

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın Rotterdam kentine bugün gideceğini açıklayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı gidecek. 'Uçuş iznini iptal ederiz'. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı böyle tehdit ediyorlar. Bugün Rotterdam'a gideceğim. Eğer Hollanda, benim uçuş iznimi iptal ederse ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından Moskova ile ilişkileri değerlendiren Çavuşoğlu, "Normalleşme süreci tamamlandı. Gerek karşılıklı hissiyat olarak da gerekse atılan adımlar bakımından da bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonra yapacağımız iş birliği açısından da söyleyebiliriz" diye konuştu.

"NORMALLEŞME SÜRECİ TAMAMLANDI, ESKİ GÜNLERE DÖNDÜK"

Vize konusunda güvenlikle ilgili bazı görüşmeler yapıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Artık 'Normalleşiyoruz, normalleştik, istiyoruz' şeyleri bitti. Normalleşme süreci tamamlandı. Eski günlere döndük. Alacağımız ortak tedbirler var; ama ilk etapta en azından resmi pasaport sahipleri olsun, TIR şoförleri, havayollarımızda çalışan kabin görevlileri, Rusya'da iş yapan iş adamları, toplumun belli kesimlerine vize kalkıyor. Daha sonra tamamen kaldıracağız. Biz Rusya vatandaşlarına bu dönemde tekrar vize koymadık. Rusya'dan da beklentimiz bu" dedi.

"YPG KONUSUNDA ABD'DEN BEKLENTİMİZ…"

Terör konusunda ülkelerin farklı düşünemeyeceğini savunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den YPG konusundaki beklentisini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu: "Kendi askerleri kongrede, komitede, soru cevap kısmında; senatörlerden, temsilcilerden soru geldiği zaman 'Evet, PKK ile YPG aynıdır, bir farkı yoktur' diyorsa kendi askerleri itiraf ediyorsa o zaman bizim de ABD'den beklentimiz YPG konusunda PKK'ya nasıl politikalar uyguluyorlarsa terör listesine aldıysa YPG konusunda da aynı tutumu sergilemesi. Bizim beklentimiz bu. Terör örgütü kullanılmaz. Terör örgütü esasen sizi kullanır"

"FETÖ'YÜ VERMEZLERSE İLİŞKİLERİMİZ OLUMSUZ ETKİLENİR"

Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi durumunda, ABD ile ilişkilerin olumsuz yönde etkileneceğini belirten Çavuşoğlu, "Şu andaki yönetimin bu konuda farklı düşündüğünü biliyorum. Şu andaki yönetimin, daha önceki yönetimin Türkiye'ye yönelik sözlerini tutmadığını da defalarca bize söylemesi; esasen Trump'ın karakterini biliyoruz. Verdiği sözü tutan bir kişi. Daha bu konularda, kendi iç meselelerinden dolayı henüz karar vermiş değiller. Ama eğer terör örgütünü desteklemeye devam edelerse tabi ki FETÖ'yü vermezlerse elbette ilişkilerimiz bundan olumsuz etkilenir. Bu kaçınılmaz" dedi.

"BHARARA FETÖ'NÜN KONTROLÜNDE BİR SAVCIDIR"

Trump yönetiminin, aralarında New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın davasının savcısı olarak ünlenen Preet Bharara dahil 46 savcının istifasını istemesi konusunda görüşleri sorulan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bharara tamamen Türkiye ile ilgili konularda, FETÖ'nün kontrolünde olan ve FETÖ'cülerle sürekli görüşen, onlarla Türkiye'ye gelen bir savcıdır. Her yönetim kendi savcılarını atamak ister. Hep diyoruz ya 'yargı bağımsızlığı'. Türkiye'de hükümet 'Ben tüm savcıları değiştireceğim, istifa etsin' dese kıyamet kopar. Amerika'da sistem böyle. Cumhurbaşkanı'mız 4 tane HSYK üyesi atıyor, yeni anayasa paketinde de 4 tane atıyor. Başka ülkelerde tamamını kral, cumhurbaşkanı atıyor. Sorun yok. Amerika'da da sistem böyle. Bharara politize olmuş bir savcıdır"

"TOPLANTI YAPACAĞIM SALONUN SAHİBİNİ İSTİHBARAT, POLİS TEHDİT EDİYOR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya ve Hollanda ile etkinlik iptallerinin ardından yaşanan krize ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hamburg'da katılacağı etkinliğe ev sahipliği yapacak salonun sahibinin, Alman istihbaratı tarafından tehdit edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Benim toplantı yapacağım düğün salonunun sahibi biri Urfalı biri Kayserili, PKK tehdit ediyor. Ona rağmen 'Ben sözümden dönmem' diyor. İstihbarat, polis hepsi tehdit ediyor. Hamburg'da, 4 tane salonu iptal ettiler. Vatandaşın yerinin ruhsatını en sonunda iptal ediyorlar. Şimdi Almanya yumuşadı. Daha olumlu bir tutum sergiliyor. 'Pozisyonundan geri adım attı' da diyebilirsiniz. 'Hatasını anladı' da diyebilirsiniz. 'Bunun ilişkilerimize vereceği zararı gördü' de diyebilirsiniz. Geri adım atması, hatadan dönmesi doğru"

"HOLLANDA'DA IRKÇI BİR WİLDERS VAR; FAŞİST, NAZİ GİBİ"

İptale rağmen, konuşma yapmasına izin verilmeyen Hollanda'nın Rotterdam kentine bugün gideceğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Hollanda, ırkçı bir Wilders var. Faşist, Nazi gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı gidecek. 'Uçuş iznini iptal ederiz'. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı böyle tehdit ediyorlar. Ben de dedim ki 'Ben geleceğim'. Bugün Rotterdam'a gideceğim. Faşizan bir uygulama bunlar. Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Kendilerinden bağımsız olmasını da istemiyorlar. Kendi seçimleri öncesi Wilders'a oy kaybetmek istemiyorlar. Şu anda yaptıkları uygulama esasen bizim vatandaşlarımızı rehin alıyorlar. Şu anda Hollanda'nın yaptığı şey bu. Almanya'nın benim gidişime kadar uyguladığı politikalar da bu. Ben vatandaşlarımı sana rehin diye göndermedim ki. Senin ekonomine katkı sağlasın, diye gönderdim. Sizin esiriniz değiller ki. Nasıl olur da sen, bizim onlarla bağımızı koparmaya çalışıyorsun Benim gitmemden dolayı tansiyon artacaksa artsın. Benim gitmemin ne zararı var onlara Ben bir bakanım ve dışişleri bakanıyım. İstediğim yere giderim"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA'YA GİDECEK Mİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gidip gitmeyeceği sorulan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız düşünüyor. Henüz daha tarihi ve yeri belli olmadı. Almanya'daki görüşmemizde Dışişleri Bakanı Gabriel, bazı bölgelerdeki salonları tavsiye etti. Hem salon büyük, dedi. Güvelik tedbirleri de daha kolay alınabilir, dedi. Önerdiği yerler oldu. Bu ne demektir Almanya için elbette doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın oraya gelmesi kendileri içinde gayet uygun bir şey" diye yanıt verdi.

"HOLLANDA, UÇUŞ İZNİMİ İPTAL EDERSE YAPTIRIMIMIZ ÇOK AĞIR OLUR"

Hollanda'nın, kendisini uçuş iznini iptal etmekle tehdit ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Eğer Hollanda, benim uçuş iznimi iptal ederse, öyle sürekli tehdit ediyorlar, eğer böyle bir şey yaparlarsa ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur. Ne demek bir bakanın uçuşunu iptal etmek Bu çok ağır sonuçlar doğurur. O yüzden Hollanda bu tür yanlış politikalarından vazgeçsin. Bu sakat anlayıştan vazgeçmesi lazım. Onlar diyorlarsa 'Biz ne yaparsak yapalım, Türkler buna uymak zorunda'. Geçti o, öyle bir Türkiye yok. Büyük patronluk taslama şeylerinizden vazgeçin artık. Tüm Avrupa'da bu anlayış var. Kendileri patron, diğerleri ikinci sınıf. Başka konularda da bunu yapıyorlar"

DHA