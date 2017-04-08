Çavuşoğlu: Sadece bir hava üssüne müdahale yeterli değil (2)

'TURİZM İÇİN KAFA YORUYOR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sanayi esnafıyla buluştu. Alanya'nın gelişmesi için çevrede yollar ve tüneller açtıklarını belirten Çavuşoğlu, bu yıl Antalya'da ilki düzenlenen Dünya Sağlık Spor Kongre ve Fuarı'nın (HESTOUREX) rekorlar kırdığını söyledi. Çavuşoğlu, “HESTOUREX kapsamında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 günlük sürede Rusya'da bir sigorta şirketi ile 20 bin Rus hastanın hastanede bakımı için anlaşma imzaladı. İki günde yapılan anlaşmaların bedeli 10 milyar doları aştı. Çünkü bu kardeşiniz turizmin 12 aya yayılması için kafa yoruyor' dedi.

TOKİ ALANYA'DA KONUT YAPACAK

Alanya'nın sağlık, spor ve ticaretin merkezi olması için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, düşük gelirliler için Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Alanya'da ev yapacağını müjdesini verdi. Çavuşoğlu, TOKİ için yer tespiti yaptıklarını söyledi. Yaptıkları yatırımların kıskanıldığını savunan Bakan Çavuşoğlu, “Çatlıyorlar, bu Türkler daha çok şey yapacak. Şimdiki hedefimiz Kars'tan Edirne'ye hızlı tren yapmak. Hızımızı alamıyoruz. Hedefimiz menzilimiz uzun. Bu yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Türkiye'den herkes medet uyumuyor, yardım bekliyor' diye konuştu.

'ASALAK BUNLAR'

Yaklaşık 15 yıldır hizmet ettiklerini ve bir kere dahi CHP'nin teşekkür etmediğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Bunlar Atatürkçü değil, Atatürk'ten geçinirler. Sadece Atatürk'ten değil, cumhuriyetten geçinen asalak bunlar. Aç tavuk kendisini buğday ambarında görür. CHP hemen atlıyor 'laik cumhuriyet' diyor. Laik cumhuriyet zaten var, anayasada da var bugün de laikliğin doğru şekilde uygulandığı dönemi yaşıyoruz. Senin laiklik anlayışında yasak, baskı var' diye konuştu.

MUHARREM İNCE'YE ÇATTI

CHP Yalova Milleti Muharrem İnce'yi de eleştiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Ne diyor o gün televizyonda. Bunlar iyice yolunu şaşırmış. Birisi adam asıyor, birisi denize döküyor. Bunlar ne yiyor içiyor anlamadım vallahi. Pilot gibi uçuyor. Bu sağlıklı bir uçma değildir. O uçma 16 Nisan'dan sonra yere çakılmaca olur. İnşallah çok yüksekten gitmezler. Ne asıyorsun ne biçiyorsun ya.. O gün televizyonda sunucu Ahmet Hakan bile isyan etti, 'yeter be kardeşim' dedi. 'Senin yalanına' dedi. 'Senin bu söylediklerin anayasanın neresinde var' dedi. Sağa baktı sola baktı, 'Yanımda getirmemişim' dedi. Ben zaten okusam da halk anlamaz dedi. Halk senin gibi aptal mı Halkın kafası basıyor halk senin gibi yalancı mı'

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını söyle sürdürdü:

“CHP de Avrupa'daki Türkiye karşıtları da anlasın artık o eski Türkiye yok, o artık sizin yönettiğiniz Türkiye geride kaldı. Türkiye ayağa kalktı, Türk milleti kendine geldi. Kendimize güvenimiz geldi, akıl veriyorlar şimdi Türk milletine. Atatürk olsaydı hayır derdi, sen kimsin Atatürk kim Atatürk sizin gibileri denize döktü.'

DHA