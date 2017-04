Çavuşoğlu: Vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacağız (4)

'İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) Akra Otel'de düzenlediği 'İhracatın Yıldızları 2016' ödül törenine katıldı. Törene, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, birlik üyeleri ve ihracat firmalarının yöneticileri de katıldı.

500 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği törende konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ihracatını henüz yeterli bulmadıklarını söyledi. Yeni pazarlar bulmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, 'Son 15 senede 36 milyar dolardan 172 milyar dolara çıktık. Türkiye'nin potansiyeli ve kalitesi ortada. Bunları seferber ederek ihracatı 500 milyar dolara ulaştırmamız lazım. Dünyanın her tarafına ulaşmamız lazım. Bunun için yeni büyükelçilikler açıyoruz. Dünyanın her yerinde açılım politikalarını, ekonomik işbirliğine dönüştürüyoruz. Latin Amerika açılımımız meyvesini verdi, ticaret hacmimiz 8 milyar dolara çıktı. Asya ile 50 milyar dolara çıktı. Ekonominin gücü, yılda 140 kilometre hızla batıdan doğuya doğru gidiyor, farkındayız. Sanayinin yanı sıra hizmet ve teknoloji ağırlıklı ekonominin ön plana çıktığını biliyor ve gerekli adımları atıyoruz' dedi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

İhracatın önündeki engelleri kaldırmak için çabaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, işadamları için vize serbestisi anlaşmaları imzaladıklarını belirterek şöyle konuştu:

'Pasaportsuz seyahatin önünü açmaya başladık. Ukrayna ile başardık, umarım Rusya ile de bunu başarabiliriz. AB ile vize serbestisi için uğraşıyoruz. Her yere vize serbesti anlaşması kolay olmayabilir, daha kestirme bir yol için ihracatçılara yeşil pasaport vermeye başladık. Serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz ikili olarak. Birçok ülke ile imzaladık. Çok sayıda ülke ile bu konuda müzakereleri sürdürüyoruz. Bazı ülkeler ile tercihli ticaret anlaşmaları imzalıyoruz. Ukrayna, bunlardan bir tanesi. Birkaç üründe tıkanma oldu ama önümüzdeki aylarda Ukrayna ile tercihli ticaret anlaşmasını imzalayacağız. Pakistan ile tercihli anlaşmasını imzalamak üzereyiz. Dünyadaki ekonomik örgütlerle de bu serbest ticaret anlaşmaları müzakerelerini yürütüyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşmaları müzakereleri devam ediyor. Bu yıl içinde İstanbul'da bu konsey üyesi ülkelerle müzakerelerin sonuca ulaşması için görüşeceğiz.'

'ANTALYA'DAN DİREKT UÇUŞLAR BAŞLAYACAK'

Bakan Çavuşoğlu, Irak'la ilişkileri tekrar yoluna soktuklarına da dikkati çekerek, var olan anlaşmazlıkları da diplomasi işleterek aşma kararlığı içinde olduklarını söyledi. Güvene dayalı işbirliğini artırmayı planladıklarını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

'Antalya'dan değişik ülkelere doğrudan uçuş için sadece Türk Hava Yolları'nın (THY) değil, diğer özel hava yolu şirketleri için de çalışmaları sürdürüyoruz. Özellikle Körfez ülkeleri ve Ukrayna ile Rusya'nın farklı bölgelerine direkt uçuşları başlatacağız. THY'nin bu konuda daha kararlı olması lazım. Örneğin Ukrayna Kiev'den tarifeli uçuşların başlatılması için Ukrayna'dan çok ciddi talep var. Uçaklarımız burada yatmasın, gitsin gelsin istiyoruz. İhracatın arttığı ülkelere baktığımızda bu uçuşların başlaması elzemdir. Geçen yıl bazı ülkelere ihracatımız azaldı, ancak ihracatın en fazla arttığı ülkeler İngiltere ve İran. İngiltere AB'den çıkarken birlik üyesi olmayan müttefikleri ile tüm ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyor. Biz de aynı anlayış içindeyiz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. İhracatın önündeki en büyük engellerden birisi ulaşımdır. Rusya ile ulaşım engelini ortadan kaldırmak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İran ile attığımız adımların ve bazı engellerin kaldırılması bu ülkeyle ihracatımızda ciddi bir artışa sebep oldu.'

3 MİLYARLIK DESTEK KARARI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise BAİB'in ihracatının 1,5 milyar dolara dayandığını belirterek, son 10 yılda çok harikalar yarattığını söyledi. Son iki yılda Isparta'nın 2, Antalya'nın 3 ve Burdur'un ise ihracatının 4 kat arttığını dile getiren Büyükekşi, ihracatçılara yeşil pasaport verilmeye başlandığını söyledi. Büyükekşi, '14 bin ihracatçıya yeşil pasaport verilecek. Bu ihracatçıların dünyanın her tarafını dolaşmasını sağlayacak. 2016 yılında devletin ihracata 1 milyar lira desteği vardı, 2017 yılında 3 milyar lira destek kararı çıktı. Yurtdışı fuarlarına çok önemli destekler veriliyor. 2017 yılını ihracatta atılım yılı ilan ettik. 3 ayda yüzde 10'luk artış gösterdik. 2023 yılında 500 milyar dolar hedefimiz var' dedi.

Konuşmaların ardından Batı Akdeniz Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri Bakan Çavuşoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

DHA