Çavuşoğlu: Yakında Avrupa'da din savaşları başlar

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da partilerin aldığı oyların birbirine yakın olduğunu belirterek, "Bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak" dedi.

Antalya'da referandum nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi'nde esnafla buluştu. Burada sanayi esnafına seslenen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık büyük projeler gerçekleştirdiğini ve yoluna emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Türkiye'nin 15 senedir çok badire atlattığını belirten Bakan Çavuşoğlu, buna rağmen büyüdüğünü, daha bağımsız kararlar aldığını ve artık dünyada söz sahibi olduğunu söyledi. Türkiye'den rahatsızlık duyanların da çoğaldığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, özellikle Avrupalıların Türkiye'den rahatsız olduğunu kaydetti.

"Mevlüt sizin politikanızda kayma mı var, bize sırtınızı mı dönüyorsunuz" diye sorduklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Niye soruyorsunuz bunu 'Bak her yerle ilişkileriniz iyi. Oralara da gitmeye başladınız.' Yani sen gidiyor musun 'Gidiyorum.' Senin orada iş adamların var mı 'Var.' Yatırımlara giriyor musunuz Giriyorum. 'Afrika'ya da gidiyorsunuz.' Evet. 'Latin Amerika'da da görüyorum.' Peki sen oraya gidince seni sorguluyor muyum, 'Sende ne kayması var' diye Yok. Sen beni niye sorguluyorsun Sen gideceksin iyi, ben gideceğim, benim dış politikamda zemin kayması mı var Bunun anlamı 'Benim kontrolümden çıkmayacaksın' demek. O Türkiye geçti, o eskiden senin rüyalarında hayal ettiğin Türkiye olabilir ama bitti o, uyan uyan. Geçti artık. Türkiye kimsenin kontrolünde olan bir ülke değil, Türkiye kararlarını kendisi verir" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE HÜKMEDİCİ KONUŞAMAZSINIZ

Avrupalılara seslenen Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Artık Türkiye ile nasıl ilişki kuracağınızı öğreneceksiniz, hükmedici konuşmalardan vazgeçeceksiniz. Türkiye hükmeder. O yüzden siz Türkiye'ye hükmedici konuşamazsınız. Adam gibi konuşursunuz, ricacı olursunuz. Otururuz konuşuruz, anlaşırız iş de yaparız, siyaset de işbirliği de yaparız. Biz her şeye varız. Yalnız bize nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz. Siz öğrenmiyorsanız biz size öğreteceğiz, itinayla öğreteceğiz. Bu kadar basit. Halk oylamasında 'hayır'da taraf tutuyorlar. Avrupa'dakiler Türkiye'nin güçlenmesini istemediği için 'hayır' kampanyası başlattı. Neden karışıyorsunuz Benim milletime akıl vermeye nereden cesaret buldun Bizim milletimizin aklı yok da senden mi akıl alacak Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin, Avusturya'nın gazetelerinden ve siyasetçilerinden de mi akıl alacaksınız siz Kendi ülkemizin geleceğiyle ilgili kararı biz veririz. Demokrasi varsa, milletin önüne gider, söz de karar da milletindir. Niye rahatsız oluyorsunuz bundan"

HOLLANDA YORUMU

Hollanda'da dün yapılan seçimin sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler. Böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz, Avrupa'yı çökertmeye başladınız. Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden, 100 sene savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç, önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamaz Avrupalılar. Farklı dinlerden oldukları için 100 yıl birbirlerini kestiler ama sonra bundan ders alındı, Avrupa Birliği kuruldu, Avrupa Konseyi. Şimdi tüm bunlar yok edilmeye başladı, Avrupa o eski günlere gidiyor. Bugün Hollanda'daki uygulamayı, Nazi döneminden ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görmedik. Bunu ben mi uyguladım, ben mi yaptım İşte vatandaşlarımıza atlarıyla, itleriyle saldırdılar, ısırttılar. Nerede görülmüş bu Dünyanın başka bir yerinde olsa ahkam kesmeye başlarlar. İnsanlık, demokrasi, özgürlük dersi veriyorlar. Bu mu senin insanlığın, özgürlük anlayışın Ama Türkiye bunun altında kalmaz, adımlarımızı attık ve göreceksiniz önümüzdeki süreçte sabredin adımlarımızı daha da atacağız. Biz sığıntı gibi bunlarla uğraşamayız. Türk hiçbir yerde sığıntı olmaz. Eşit ve onurlu bir şekilde oluruz biz olacaksak. Bu kadar basit. Peki bu referandumdan niye rahatsız oluyorsun Çünkü referandum Türkiye'yi istikrara götürecek. Türkiye'de ikili sistemi değil, güçlü sistemi getirecek."

DHA