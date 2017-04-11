Çavuşoğlu: YPG komünist olmayan 500 bin kürdü sürgün etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin yaklaşık 500 bin Kürdü komünist değil diye Suriye'den sürgüne gönderdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İlatya'dan geldiği memleketi Antalya'da Sarısu Mesire alanındaki bir restoranda, Konyaaltı İlçesi'ndeki kafe işletmecileriyle bir araya gelerek referandumu anlattı. Çavuşoğlu, toplantı öncesi restoran önündeki klasik bir aracı inceleyerek sahibinden bilgi aldı. Toplantının ardından Çavuşoğlu, çoğunluğunu Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların oluşturduğu Ak Gönüllüler Antalya Platformu'nun Cam Piramit'te düzenlediği yemeğe katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ile Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ve Aksu Belediye Başkanı Ak Partili Halil Şahin de eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 93 yıldır kardeşliğin omzunda yükseldiğini söyledi. Son 15 yıldır hayalleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, daha güçlü olmak için cumhurbaşkanlığı sistemini getireceklerini belirtti.

'AVRUPA NİYE KARIŞIYOR'

Çavuşoğlu, “Avrupa ülkeleri niye bize karışıyor, neden taraf tutuyor, ne akıl vermeye kalkıyorlar Bizden daha mı zeki bunlar, Türkiye'yi bizden daha mı fazla seviyorlar Bunlar Müslümanları daha mı çok seviyor, yoksa tam tersi mi Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oldukları için mi Hazmediyorlar, çatlıyorlar. Sen de çalış, aklını kullan, üret, kıskanma' diye konuştu.

YPG SÜRGÜN ETTİ

Terör örgütü PKK'nın, Kürtlerin hakkını savunduğu iddiasında bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Marksist, Leninist bir terör örgütsün. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimin hangi hakkını savundun Zulmediyorsun, bombayı Diyarbakır'ın ortasında patlatıyorsun. Neymiş efendim, dindarlık yobazlıkmış. Marksist, Leninist, ateist olmalıymış Kürtler, hadi oradan. Benim Kürt kardeşlerim inançlıdır. Dinine de inanır, Müslümandır elhamdülillah. Vatanına milletine de inanır ve bu vatanın, milletin çimentosudur. Sen gidip dağda sapıklığınla yaşıyorsun. Elinde silah, tehdit ediyorsun. Bu milletin hakkını savunanlar varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arkadaşlarıdır. Bunların Suriye'deki uzantısı yaklaşık 500 bin Kürt kardeşimi Marksist, komünist değil diye Suriye'den sürgüne gönderdi' dedi.

'16 NİSAN'DA SİYASİ KARAR VERMEYECEĞİZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de referandumda son viraja girildiğini belirterek, her şeyi anlattıklarını söyledi. Büyükşehir Yasası çıkartıldığı sürede de sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Türel, şimdi de aynı söylemlerle yeni yönetim sistemine karşı çıkıldığını aktardı. Türel, “Ne zaman güzel şeyler yapmaya kalksak, hep karşı duruyorlar. 16 Nisan'da bir siyasi karar için değil, hükümet sistemini güçlendirmek için, hızlı koşmak için yönetim sistemi değişikliğine gidiyoruz' dedi.

DHA