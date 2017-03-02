Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten çekilmezse vuracağımızı daha önce de söyledik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç Operasyonu'na ilişkin , " Eğer YPG buradan çekilmezse tabiki biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Biz şu anda ABD ile Rakka Operasyonu'nu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz bunları görüşüyoruz " diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu El Bab Opererasyonu'nun bitmek üzere olduğunu içerde temizlik yapıldığını dile getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Temizlik yapılıyor, el yapımı patlayıcılar dahil veya gizlenen DAEŞ teröristlerinin temizliği yapılıyor. Bu Fırat Kalkanı Operasyonu'nun amacı Münbiç'in tamamen temizlenmesi ve orada yaşayan insanlara teslim edilmesi ABD ile Münbiç operasyonu konusunda farklı görüşlerimiz oldu. Esasen bizim Fırat Kalkanı'nın başlattığımız noktadan başlayalım dedik. Cerablus'tan aşağıya doğru fakat Münbiç Operasyonu'nun çok acil olduğunu söyleyerek ABD yanlış gruplarla burada operasyon yaptı. Bize net bir şekilde bir söz vermişti. Sayın Obama , Genel Kurmay Başkanı olarak. Operasyon bittiği gün YPG'li unsurlar Fırat'ın doğusuna tekrar geçecekti. 1 yıldan fazla bir süre oldu maalesef bu gerçekleşmedi. Bizim de tezimiz maalesef yine doğru çıktı . Ama bu bizim tercih ettiğimiz haklılık değil. El Bab bittikten sonra Mümbiç'e doğru gideceğiz. Operasyon henüz başlamadı. Arazide ufak tefek taciz atışları vardır yoktur onlar şey değil, ama bizim askerlerimizin planladığı yerel güçlerle başlayacağımız Münbiç'e doğru operasyonumuz henüz başlamadı. ABD askerlerinin özel kuvvetlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz. Esasen diğer YPG'lilerin olduğu bölgeler dede olduklarını biliyoruz. ABD'den de yeni yönetimden talebimiz budur. Bir an önce YPG'nin Münbiç'i terketmesidir. Hatta ABD ile ortak gönderdiğimiz heyetin raporunda da var. Münbiç'liler de zaten kendisinden başka kimsenin burada kalmasını istemiyor. Doğru olanda budur. Eğer YPG buradan çekilmezse tabiki biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Biz şu anda ABD ile Rakka Operasyonu'nu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz bunları görüşüyoruz. Bazı askerlerden tabi farklı açıklamalar oluyor. ABD'li askerler YPG iler PKK'nın hiç bir farkının omadığını da söylemişlerdi. Bizi hedef alan bir terör örgütüyle müttefikimiz ABD'nin iş birliğini sürdürmesini istemeyiz. Bir terör kantonunun oluşmasını sağlamak demektir. Böylesi bir yanlıştan ABD'nin dönmesi gerekiyor"

DHA