Çavuşoğlu'dan Kerkük'teki bayrak tartışmasıyla ilgili açıklama: Desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz (2)

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"BİLGİ ALMA KONUSUNDA SIKINTISI OLDU, YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili "Başkonsolosumuz ve büyükelçiliğimiz yakından takip ediyor; ama bu süreçte Başkonsolosluğumuzun kendi vatandaşımız ve üst düzey bir banka yöneticimizin içinde bulunduğu durum konusunda, bilgi alma konusunda sıkıntısı oldu. 10 Nisan'da duruşma olacak. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atilla ile ilgili bilgi alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çavuşoğlu, duruşmanın 10 Nisan günü yapılacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Başkonsolosumuz ve büyükelçiliğimiz yakından takip ediyor; ama bu süreçte Başkonsolosluğumuzun kendi vatandaşımız ve üst düzey bir banka yöneticimizin içinde bulunduğu durum konusunda, bilgi alma konusunda sıkıntısı da oldu. Erişim konusunda da sıkıntı da yaşandı. Sadece açıklamayla yetindiler. Mahkeme, herhangi bir karar almadı. 10 Nisan'a ertelendi. Mahkemede, 10 Nisan'da duruşma olacak. Biz de çok yakından takip ediyoruz. Öyle görünüyor ki görevden alınan, FETÖ'ye de yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan; önceden hazır olduğu görünüyor" diye konuştu.

"KONU GÜNDEME GELECEK"

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın tutuklanmasının ve durumu hakkında bilgiye erişim konusunda sıkıntı yaşanmasının yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılacak görüşmede gündeme getirileceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu konu gündeme gelecek. Bir vatandaşımızın hukuki sürecidir. Kendisine bu konunun ne olduğunu soracağız, endişelerimizi de. Erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz" dedi.

DHA