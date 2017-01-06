Çay taştı, sürücüler zor anlar yaşadı

BALIKESİR'in Havran İlçesi'nde etkili olan yağmur nedeniyle Havran Çayı taştı. Balıkesir-Çanakkale Karayolu'nun belli bir bölümünde, trafikte aksama yaşandı.

Kuzey Ege'de dün akşam başlayan şiddetli yağmur, Havran Çayı'nda taşkına neden oldu. Çayın taşmasıyla, Balıkesir-Çanakkale Karayolu'nun belli bir bölümü suyla dolunca ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle Havran'dan Balıkesir istikameti kısmında yolda oluşan su birikintileri, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bazı araçlar, motor kısmına su girmesi nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ekipleri, yolda çalışma yaptı. Suyun tahliye edilme için kaldırım kırılırken, su altında kalan bölümde geçişler kontrollü sağlanıyor. Havran Çayı'nın taşması nedeniyle çevresinde bulunan tarım arazilerinin bir bölümü de sular altında kaldı.

DHA