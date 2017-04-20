Çaycı kadında ByLock çıktı

FETÖ soruşturmasında örgütün Antalya'daki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen ve yurt dışına kaçan avukat Ammar Yılmaz'ın hukuk bürosunda çay ve yemek işlerini yapan Birsel T., telefonunda 'ByLock' programı tespit edilince tutuklandı. Birsel T. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi.

Antalya'daki FETÖ soruşturmasında örgütün beyin takımının önemli isimleri arasında gösterilen ve geçen yılın Mayıs ayında yurt dışına kaçtığı belirlenen avukat Ammar Yılmaz'ın Konyaaltı Caddesi'ndeki hukuk bürosunda çay ve yemek yapan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Birsel T.'nin telefonunda 'ByLock' programı olduğu tespit edildi. Tutuklanan çaycı kadın hakkında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

MAAŞLARI BANK ASYA'DAN

2012 ile 2016 yılları arasında büronun temizlik ve yemek işlerini yapan Birsel T., basit bir ev hanımıyken hukuk bürosunda çalıştığı için terör örgütü üyeliğiyle suçlandığını söyledi. Birsel T., 'Ben basit bir ev hanımıyım. Terörist değilim. Tahliyemi istiyorum. ByLock indirmedim, kullanmadım. Çalıştığım işyeri maaşları Bank Asya üzerinden yatırdığı için bu bankada hesap açtırmıştım. Çağrı üzerine bu bankada hesap açtırmış değilim' dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Cezaevinde 2 kişilik yerde 6 kişi kaldıklarını belirterek sağlığının bozulup kalp spazmı geçirdiğini öne süren Birsel T.'nin avukatı Atalay Edip Talay da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Telefonunda 'ByLock' olduğu belirlenen sanığın tahliye istemini reddeden mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

DHA